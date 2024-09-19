https://ria.ru/20240919/tramp-1973540762.html

Трамп пообещал не превращать США в диктатуру

Трамп пообещал не превращать США в диктатуру - РИА Новости, 19.09.2024

Трамп пообещал не превращать США в диктатуру

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру",... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:34

2024-09-19T02:34

2024-09-19T02:34

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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру", в чем его часто упрекают политические оппоненты, добавив, что угрозу американской демократии в первую очередь несет сама Демократическая партия. "Нам необходимо добиться прекращения лжи (Демпартии США - ред.) о том, что их политический оппонент намерен установить диктатуру в США. Довольно врать. Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они – представляют", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк. Политик добавил, что его политические противники в лице администрации президента Джо Байдена совершили в стране "вещи, которые нельзя себе было даже представить". По мнению Трампа, "провальная" миграционная политика и "украденные" выборы 2020 года превратили США в страну третьего мира.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973540297.html

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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире