https://ria.ru/20240919/tramp-1973540762.html
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру - РИА Новости, 19.09.2024
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру",... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:34
2024-09-19T02:34
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру", в чем его часто упрекают политические оппоненты, добавив, что угрозу американской демократии в первую очередь несет сама Демократическая партия. "Нам необходимо добиться прекращения лжи (Демпартии США - ред.) о том, что их политический оппонент намерен установить диктатуру в США. Довольно врать. Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они – представляют", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк. Политик добавил, что его политические противники в лице администрации президента Джо Байдена совершили в стране "вещи, которые нельзя себе было даже представить". По мнению Трампа, "провальная" миграционная политика и "украденные" выборы 2020 года превратили США в страну третьего мира.
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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру
Трамп заявил, что не будет превращать США в диктатуру в случае победы на выборах