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Трамп пообещал не превращать США в диктатуру - РИА Новости, 19.09.2024
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02:34 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tramp-1973540762.html
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру - РИА Новости, 19.09.2024
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру",... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:34
2024-09-19T02:34
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру", в чем его часто упрекают политические оппоненты, добавив, что угрозу американской демократии в первую очередь несет сама Демократическая партия. "Нам необходимо добиться прекращения лжи (Демпартии США - ред.) о том, что их политический оппонент намерен установить диктатуру в США. Довольно врать. Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они – представляют", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк. Политик добавил, что его политические противники в лице администрации президента Джо Байдена совершили в стране "вещи, которые нельзя себе было даже представить". По мнению Трампа, "провальная" миграционная политика и "украденные" выборы 2020 года превратили США в страну третьего мира.
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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
Трамп пообещал не превращать США в диктатуру

Трамп заявил, что не будет превращать США в диктатуру в случае победы на выборах

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не намерен в случае победы на ноябрьских выборах превращать страну в "диктатуру", в чем его часто упрекают политические оппоненты, добавив, что угрозу американской демократии в первую очередь несет сама Демократическая партия.
"Нам необходимо добиться прекращения лжи (Демпартии США - ред.) о том, что их политический оппонент намерен установить диктатуру в США. Довольно врать. Правда состоит в том, что я не представляю угрозу американской демократии, а они – представляют", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Йорк.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Политик добавил, что его политические противники в лице администрации президента Джо Байдена совершили в стране "вещи, которые нельзя себе было даже представить". По мнению Трампа, "провальная" миграционная политика и "украденные" выборы 2020 года превратили США в страну третьего мира.
 
СШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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