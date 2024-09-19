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Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 19.09.2024
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02:24 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tramp-1973540297.html
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 19.09.2024
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским
Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:24
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Журналист Рейтер задал Трампу вопрос, встретится ли он с Зеленским на следующей неделе. "Возможно, что да", - приводит агентство ответ Трампа. В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время Генассамблеи ООН, это будет последний шанс для Киева убедить США поменять позицию по применению западного оружия для ударов по РФ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден выступит на ГА 24 сентября, во время мероприятия он также проведет встречи с мировыми лидерами.
https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html
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сша, нью-йорк (город), киев, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
США, Нью-Йорк (город), Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Трамп заявил, что может на следующей неделе встретиться с Зеленским в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе.
Журналист Рейтер задал Трампу вопрос, встретится ли он с Зеленским на следующей неделе.
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"Возможно, что да", - приводит агентство ответ Трампа.
В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время Генассамблеи ООН, это будет последний шанс для Киева убедить США поменять позицию по применению западного оружия для ударов по РФ.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден выступит на ГА 24 сентября, во время мероприятия он также проведет встречи с мировыми лидерами.
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СШАНью-Йорк (город)КиевВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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