https://ria.ru/20240919/tramp-1973540297.html

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 19.09.2024

Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Зеленским

Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:24

2024-09-19T02:24

2024-09-19T02:24

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экс-лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Журналист Рейтер задал Трампу вопрос, встретится ли он с Зеленским на следующей неделе. "Возможно, что да", - приводит агентство ответ Трампа. В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, ранее заявлял, что США пока не готовы объявить о возможности новой встречи президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Белом доме или на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журнал Economist при этом утверждал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время Генассамблеи ООН, это будет последний шанс для Киева убедить США поменять позицию по применению западного оружия для ударов по РФ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден выступит на ГА 24 сентября, во время мероприятия он также проведет встречи с мировыми лидерами.

https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973307498.html

https://ria.ru/20240913/plan-1972433745.html

сша

нью-йорк (город)

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