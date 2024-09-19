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Пункты выдачи гуманитарной помощи развернули в Торопце Тверской области - РИА Новости, 19.09.2024
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14:40 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/toropets-1973637490.html
Пункты выдачи гуманитарной помощи развернули в Торопце Тверской области
Пункты выдачи гуманитарной помощи развернули в Торопце Тверской области - РИА Новости, 19.09.2024
Пункты выдачи гуманитарной помощи развернули в Торопце Тверской области
Пункты гуманитарной помощи развернуты в городе Торопец Тверской области, где накануне возник пожар в результате падения обломков БПЛА, передает корреспондент... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:40
2024-09-19T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сво
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 19 сен - РИА Новости. Пункты гуманитарной помощи развернуты в городе Торопец Тверской области, где накануне возник пожар в результате падения обломков БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя решил частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город. При этом до 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них. Мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец. В четверг в центре города был развернут пункт выдачи гуманитарной помощи. Жители могут получить бутылки воды, хлеб и сухие пайки. Там же сотрудники МЧС раздают воду и обеспечивают едой ожидающих в очереди, работников ближайших магазинов и учреждений, которые разбирают последствия ночных событий. Также в центре города развернут штаб для оказания материальной помощи. Там жители могут заполнить анкету и указать имущество, которое было повреждено в результате падения обломков БПЛА.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973380726.html
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происшествия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сво
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СВО
Пункты выдачи гуманитарной помощи развернули в Торопце Тверской области

Пункты выдачи гуманитарной помощи развернуты в Торопце Тверской области

© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА в Торопце
Последствия атаки БПЛА в Торопце - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА в Торопце
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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 19 сен - РИА Новости. Пункты гуманитарной помощи развернуты в городе Торопец Тверской области, где накануне возник пожар в результате падения обломков БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя решил частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город. При этом до 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них. Мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец.
В четверг в центре города был развернут пункт выдачи гуманитарной помощи. Жители могут получить бутылки воды, хлеб и сухие пайки. Там же сотрудники МЧС раздают воду и обеспечивают едой ожидающих в очереди, работников ближайших магазинов и учреждений, которые разбирают последствия ночных событий.
Также в центре города развернут штаб для оказания материальной помощи. Там жители могут заполнить анкету и указать имущество, которое было повреждено в результате падения обломков БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СВО
 
 
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