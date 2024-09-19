https://ria.ru/20240919/tni-1973566209.html

"Ждет уничтожение". СМИ рассказали об угрозе НАТО в зоне СВО

"Ждет уничтожение". СМИ рассказали об угрозе НАТО в зоне СВО - РИА Новости, 19.09.2024

"Ждет уничтожение". СМИ рассказали об угрозе НАТО в зоне СВО

Изучение обломков переданных украинцам F-16 российскими военными представляет угрозу безопасности НАТО, написал бывший сотрудник конгресса США, геополитический... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:06

2024-09-19T10:06

2024-09-19T15:06

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рустем умеров

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конгресс сша

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Изучение обломков переданных украинцам F-16 российскими военными представляет угрозу безопасности НАТО, написал бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest."Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи. Если эти самолеты ждет уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолеты, чтобы сделать их более эффективными в бою", — предупредил эксперт.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Согласно некрологу украинского летчика Алексея Меся, он погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.

https://ria.ru/20240918/zelenskiy-1973461119.html

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