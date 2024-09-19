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СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов - РИА Новости, 19.09.2024
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01:13 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/teamsters-1973537097.html
СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов
СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов
Вице-президент США Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:13
2024-09-19T01:13
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза Teamsters, сообщает издание Newsweek. "Вице-президент Камала Харрис – первый демократ за два десятилетия, не получивший поддержку Teamsters на президентских выборах", - пишет издание. Отмечается, что президент Teamsters Шон О'Брайан заявил, что его профсоюз принял решение не поддерживать ни одного из кандидатов на выборах президента США в ноябре, поскольку, по его словам, ни один из них не сделал серьезных обещаний по обеспечению интересов его членов. В то же время профсоюз призвал своих членов проголосовать на предстоящих выборах. По данным издания, в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа подчеркнули, что, согласно опросу, большинство членов Teamsters поддерживают кандидатуру Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов

Newsweek: профсоюз Teamsters впервые за 20 лет не одобрил кандидата от Демпартии

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза Teamsters, сообщает издание Newsweek.
"Вице-президент Камала Харрис – первый демократ за два десятилетия, не получивший поддержку Teamsters на президентских выборах", - пишет издание.
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Вчера, 01:32
Отмечается, что президент Teamsters Шон О'Брайан заявил, что его профсоюз принял решение не поддерживать ни одного из кандидатов на выборах президента США в ноябре, поскольку, по его словам, ни один из них не сделал серьезных обещаний по обеспечению интересов его членов.
В то же время профсоюз призвал своих членов проголосовать на предстоящих выборах.
По данным издания, в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа подчеркнули, что, согласно опросу, большинство членов Teamsters поддерживают кандидатуру Трампа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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