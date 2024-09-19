https://ria.ru/20240919/teamsters-1973537097.html

СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов

СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов - РИА Новости, 19.09.2024

СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов

Вице-президент США Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T01:13

2024-09-19T01:13

2024-09-19T01:13

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971989149_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_225703eefa7f6e9565803e86fe813aca.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза Teamsters, сообщает издание Newsweek. "Вице-президент Камала Харрис – первый демократ за два десятилетия, не получивший поддержку Teamsters на президентских выборах", - пишет издание. Отмечается, что президент Teamsters Шон О'Брайан заявил, что его профсоюз принял решение не поддерживать ни одного из кандидатов на выборах президента США в ноябре, поскольку, по его словам, ни один из них не сделал серьезных обещаний по обеспечению интересов его членов. В то же время профсоюз призвал своих членов проголосовать на предстоящих выборах. По данным издания, в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа подчеркнули, что, согласно опросу, большинство членов Teamsters поддерживают кандидатуру Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240918/microsoft-1973301940.html

https://radiosputnik.ru/20240916/pokushenie-1973051958.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире