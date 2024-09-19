СМИ: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов
Newsweek: профсоюз Teamsters впервые за 20 лет не одобрил кандидата от Демпартии
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза Teamsters, сообщает издание Newsweek.
"Вице-президент Камала Харрис – первый демократ за два десятилетия, не получивший поддержку Teamsters на президентских выборах", - пишет издание.
Отмечается, что президент Teamsters Шон О'Брайан заявил, что его профсоюз принял решение не поддерживать ни одного из кандидатов на выборах президента США в ноябре, поскольку, по его словам, ни один из них не сделал серьезных обещаний по обеспечению интересов его членов.
В то же время профсоюз призвал своих членов проголосовать на предстоящих выборах.
По данным издания, в предвыборном штабе кандидата от республиканцев Дональда Трампа подчеркнули, что, согласно опросу, большинство членов Teamsters поддерживают кандидатуру Трампа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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