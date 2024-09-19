https://ria.ru/20240919/tanki-1973601112.html
В Курской области уничтожили шесть украинских танков
В Курской области уничтожили шесть украинских танков - РИА Новости, 19.09.2024
В Курской области уничтожили шесть украинских танков
Шесть танков, свыше 10 боевых бронемашин и 10 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ уничтожено в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:26
2024-09-19T12:26
2024-09-19T12:37
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Шесть танков, свыше 10 боевых бронемашин и 10 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ уничтожено в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Подразделения Росгвардии, обеспечивающие безопасность в Курской области, на территории которой действует режим КТО, уничтожили шесть танков, свыше 10 боевых бронемашин и более 10 единиц автомобильной техники националистов ВСУ", - говорится в сообщении.Саперы Росгвардии ежедневно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, а разведчики - по выявлению диверсионных групп противника.
https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973550755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Курской области уничтожили шесть украинских танков
В Курской области уничтожили шесть украинских танков и более десяти бронемашин