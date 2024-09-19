https://ria.ru/20240919/tanki-1973601112.html

В Курской области уничтожили шесть украинских танков

В Курской области уничтожили шесть украинских танков - РИА Новости, 19.09.2024

В Курской области уничтожили шесть украинских танков

Шесть танков, свыше 10 боевых бронемашин и 10 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ уничтожено в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:26

2024-09-19T12:26

2024-09-19T12:37

курская область

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Шесть танков, свыше 10 боевых бронемашин и 10 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ уничтожено в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Подразделения Росгвардии, обеспечивающие безопасность в Курской области, на территории которой действует режим КТО, уничтожили шесть танков, свыше 10 боевых бронемашин и более 10 единиц автомобильной техники националистов ВСУ", - говорится в сообщении.Саперы Росгвардии ежедневно проводят мероприятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, а разведчики - по выявлению диверсионных групп противника.

https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973550755.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность