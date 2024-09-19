https://ria.ru/20240919/tank-1973549080.html

Танкист рассказал о взятии украинского "опорника" с минимальными потерями

Танкист рассказал о взятии украинского "опорника" с минимальными потерями - РИА Новости, 19.09.2024

Танкист рассказал о взятии украинского "опорника" с минимальными потерями

Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск, прорвав оборону ВСУ на одном из участков фронта на донецком направлении, обеспечил проход пехоты на укрепленные... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T06:03

2024-09-19T06:03

2024-09-19T06:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск, прорвав оборону ВСУ на одном из участков фронта на донецком направлении, обеспечил проход пехоты на укрепленные позиции противника с минимальными потерями, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка Т80БВМ с позывным "Депутат". Боец поделился с РИА Новости подробностями боя, при котором командованием была поставлена задача выдвинуться вперед для возможности захода пехоты на вражеские позиции, обеспечивая при этом огневую поддержку. "Пошли пехоту заводить, естественно, мы идем первые, за нами ещё две БМП, получается, уже вышли на прямую наводку – где-то метров 400, мы ещё раньше начали стрелять, но оттуда, когда подъехали, метров 500, я прям видел, как разлетались блиндажи, человека четыре стали убегать, я им ещё вдогонку бросил", - поделился оператор-наводчик танка. Танкист рассказал, что всего он потратил на вражеские позиции 11 снарядов, после чего на них зашла пехота. "У нас минимальные потери там. Пару, может, было там трехсотых (раненых – ред.), легко, и то, когда там "птичка" (дрон - ред.) прилетела. А именно сама вражеская пехота ничего не смогла сделать – ни "заптурить" нас (подбить с помощью противотанковой управляемой ракеты – ред.), ни подбить БМП за нами идущие", - рассказал военнослужащий о ходе боя. "Депутат" связывает положительные результаты боя с надежностью танка, также он отметил высокую маневренность и бесшумность боевой машины. По его словам, когда танк идет на врага, его практически не слышно, техника неожиданно появляется на позициях противника, открывает огонь и быстро уходит из-под огневого воздействия. "Я был доволен, но не только я, весь наш экипаж, что он выполнил задачу на пять с плюсом", - сказал в заключении "Депутат".

https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html

https://ria.ru/20240913/tanki-1972443864.html

https://ria.ru/20240908/tankisty-1971106240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины