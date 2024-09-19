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СП порекомендовала улучшить услуги связи для образовательных учреждений - РИА Новости, 19.09.2024
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00:29 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/svyaz-1973534662.html
СП порекомендовала улучшить услуги связи для образовательных учреждений
СП порекомендовала улучшить услуги связи для образовательных учреждений - РИА Новости, 19.09.2024
СП порекомендовала улучшить услуги связи для образовательных учреждений
Счетная палата РФ отметила неэффективное использование бюджетных средств в размере 13,5 миллиарда рублей для закупок услуг связи для образовательных организаций РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:29
2024-09-19T00:29
россия
ростелеком
экономика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ отметила неэффективное использование бюджетных средств в размере 13,5 миллиарда рублей для закупок услуг связи для образовательных организаций и избирательных комиссий в 2022-2023 годах, говорится в материалах ведомства. По ряду причин часть обручреждений заключила контракты на те же цели на более 870 миллионов рублей при получении аналогичных услуг в рамках федеральных контрактов. "В 2022-2023 годах Минцифры России в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации закупило услуги связи для почти 50 тыс. образовательных организаций и более 3 тысяч избирательных комиссий, израсходовав на эти цели 13,5 млрд рублей", - отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах. "Закупки проводились в рамках восьми государственных контрактов, заключенных с ПАО "Ростелеком" и его дочерней компанией ООО "Миранда-медиа". При этом проверкой установлено, что при осуществлении закупок не были учтены все потребности образовательных организаций в объеме и качестве предоставляемых услуг связи", - указал аудитор. Выявленные недостаткиПрежде всего контрольное ведомство отметило недостатки касательно скорости доступа к Интернету и контентной фильтрации нежелательных ресурсов, параметры которых прописаны в госконтрактах. Так, при одновременном подключении к сети большого количества компьютеров скорость доступа к Интернету может быть недостаточна, а полезные сервисы иногда блокируются. Несмотря на то, что по условиям контрактов решением последней проблемы должны заниматься исполнители контрактов по запросу обручреждений, многие организации не были об этом осведомлены, отмечает Счетная палата. Среди других недостатков ведомство выделило нерешенные технические проблемы, устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и нехватку в школах квалифицированных штатных IT-специалистов. Из-за этого часть обручреждений была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты на получение доступа к сети Интернет, отмечают аудиторы. "В 71 субъекте Российской Федерации в 2022-2023 годах были израсходованы средства региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств на общую сумму 871,6 млн рублей для оплаты подключения к Интернету образовательных организаций, получающих аналогичные услуги в рамках федеральных контрактов", - указал Шилков. В ходе проверки ведомство также установило отдельные нарушения и недостатки, допущенные при расходовании средств федерального бюджета, по итогам мероприятия в доход бюджета РФ было возвращено 23,4 миллиона рублей. "Об итогах проверки Счетная палата проинформировала президента Российской Федерации, а также направила информационное письмо в Минцифры России с предложениями по повышению эффективности предоставляемых образовательным организациям услуг связи", - заключили аудиторы.
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россия, ростелеком, экономика
Россия, Ростелеком, Экономика
СП порекомендовала улучшить услуги связи для образовательных учреждений

СП рекомендовала Минцифры улучшить услуги связи для образовательных учреждений

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ отметила неэффективное использование бюджетных средств в размере 13,5 миллиарда рублей для закупок услуг связи для образовательных организаций и избирательных комиссий в 2022-2023 годах, говорится в материалах ведомства. По ряду причин часть обручреждений заключила контракты на те же цели на более 870 миллионов рублей при получении аналогичных услуг в рамках федеральных контрактов.
"В 2022-2023 годах Минцифры России в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации закупило услуги связи для почти 50 тыс. образовательных организаций и более 3 тысяч избирательных комиссий, израсходовав на эти цели 13,5 млрд рублей", - отметил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах.
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"Закупки проводились в рамках восьми государственных контрактов, заключенных с ПАО "Ростелеком" и его дочерней компанией ООО "Миранда-медиа". При этом проверкой установлено, что при осуществлении закупок не были учтены все потребности образовательных организаций в объеме и качестве предоставляемых услуг связи", - указал аудитор.

Выявленные недостатки

Прежде всего контрольное ведомство отметило недостатки касательно скорости доступа к Интернету и контентной фильтрации нежелательных ресурсов, параметры которых прописаны в госконтрактах. Так, при одновременном подключении к сети большого количества компьютеров скорость доступа к Интернету может быть недостаточна, а полезные сервисы иногда блокируются. Несмотря на то, что по условиям контрактов решением последней проблемы должны заниматься исполнители контрактов по запросу обручреждений, многие организации не были об этом осведомлены, отмечает Счетная палата.
Среди других недостатков ведомство выделило нерешенные технические проблемы, устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и нехватку в школах квалифицированных штатных IT-специалистов. Из-за этого часть обручреждений была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты на получение доступа к сети Интернет, отмечают аудиторы.
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"В 71 субъекте Российской Федерации в 2022-2023 годах были израсходованы средства региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств на общую сумму 871,6 млн рублей для оплаты подключения к Интернету образовательных организаций, получающих аналогичные услуги в рамках федеральных контрактов", - указал Шилков.
В ходе проверки ведомство также установило отдельные нарушения и недостатки, допущенные при расходовании средств федерального бюджета, по итогам мероприятия в доход бюджета РФ было возвращено 23,4 миллиона рублей.
"Об итогах проверки Счетная палата проинформировала президента Российской Федерации, а также направила информационное письмо в Минцифры России с предложениями по повышению эффективности предоставляемых образовательным организациям услуг связи", - заключили аудиторы.
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