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Подразделения "Севера" сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 19.09.2024 (обновлено: 14:18 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/svo-1973639311.html
Подразделения "Севера" сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области
Подразделения "Севера" сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Подразделения "Севера" сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в Курской области и сорвала попытки контратак противника, ВСУ потеряли до 20 человек, РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в Курской области и сорвала попытки контратак противника, ВСУ потеряли до 20 человек, один взят в плен, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за сутки были сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка."В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973639708.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Подразделения "Севера" сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области

Отряды "Севера" сорвали попытки контратак ВСУ у четырех сел в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в Курской области и сорвала попытки контратак противника, ВСУ потеряли до 20 человек, один взят в плен, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, за сутки были сорваны попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка.
"В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен", - добавили в МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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