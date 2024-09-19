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Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/svo-1973612534.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:03
2024-09-19T13:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, россия, киев, сво
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Киев, СВО
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ

МО РФ: потери ВСУ в результате удара группировки "Днепр" составили до 30 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 Тюльпан в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады 3 армейского корпуса на 240-мм самоходном миномете 2с4 "Тюльпан" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссияКиевСВО
 
 
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