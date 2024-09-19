https://ria.ru/20240919/svo-1973612534.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:03
2024-09-19T13:03
2024-09-19T13:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
киев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970309599_0:241:3006:1931_1920x0_80_0_0_7947a4bca057ede3526c4cd7354ab52f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973576180.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970309599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b43b4fa555cdb9434a5d6ea9687c2c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская область, россия, киев, сво
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Киев, СВО
Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ
МО РФ: потери ВСУ в результате удара группировки "Днепр" составили до 30 военных