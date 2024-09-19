https://ria.ru/20240919/svo-1973612534.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 30 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:03

2024-09-19T13:03

2024-09-19T13:03

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 30 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Веселянка и Юльевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973576180.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, россия, киев, сво