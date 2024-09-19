В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО
В Сургуте 27 сентября откроется выставка трофейной военной техники НАТО
Трофейная шведская боевая машина. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Сургуте 27 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Экспозиция трофейной военной техники стран НАТО… сделает следующую остановку в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выставка будет работать в Сургуте на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 6 октября", - говорится в сообщении.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил, что у жителей Сургута и всей Югры будет всего десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники.
До 22 сентября выставка находится в Новосибирске, где пользуется популярностью. Путь до Сургута, а это более 1,5 тысяч километров, экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, а также на железнодорожных платформах.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозиция уже посетила семь регионов страны, ее гостями стали более 750 тысяч человек.
На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие могут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56 миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).