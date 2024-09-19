https://ria.ru/20240919/surgut-1973556183.html

В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО

В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО - РИА Новости, 19.09.2024

В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО

Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:35

2024-09-19T08:35

2024-09-19T08:35

специальная военная операция на украине

сургут

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нато

единая россия

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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Сургуте 27 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Экспозиция трофейной военной техники стран НАТО… сделает следующую остановку в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выставка будет работать в Сургуте на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 6 октября", - говорится в сообщении. Полномочный представитель президента РФ в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил, что у жителей Сургута и всей Югры будет всего десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники. До 22 сентября выставка находится в Новосибирске, где пользуется популярностью. Путь до Сургута, а это более 1,5 тысяч километров, экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, а также на железнодорожных платформах. Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозиция уже посетила семь регионов страны, ее гостями стали более 750 тысяч человек. На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие могут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56 миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).

https://ria.ru/20240916/svo-1972941650.html

https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сургут, сша, россия, владимир якушев, нато, единая россия, безопасность