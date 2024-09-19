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В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/surgut-1973556183.html
В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО
В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО - РИА Новости, 19.09.2024
В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО
Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:35
2024-09-19T08:35
специальная военная операция на украине
сургут
сша
россия
владимир якушев
нато
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Сургуте 27 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Экспозиция трофейной военной техники стран НАТО… сделает следующую остановку в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выставка будет работать в Сургуте на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 6 октября", - говорится в сообщении. Полномочный представитель президента РФ в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил, что у жителей Сургута и всей Югры будет всего десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники. До 22 сентября выставка находится в Новосибирске, где пользуется популярностью. Путь до Сургута, а это более 1,5 тысяч километров, экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, а также на железнодорожных платформах. Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозиция уже посетила семь регионов страны, ее гостями стали более 750 тысяч человек. На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие могут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56 миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).
https://ria.ru/20240916/svo-1972941650.html
https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html
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сургут, сша, россия, владимир якушев, нато, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сургут, США, Россия, Владимир Якушев, НАТО, Единая Россия, Безопасность
В Сургуте откроется выставка трофейной военной техники НАТО

В Сургуте 27 сентября откроется выставка трофейной военной техники НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТрофейная шведская боевая машина
Трофейная шведская боевая машина - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе специальной военной операции, откроется в Сургуте 27 сентября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Экспозиция трофейной военной техники стран НАТО… сделает следующую остановку в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Выставка будет работать в Сургуте на площади около Ледового дворца с 27 сентября по 6 октября", - говорится в сообщении.
Выставка трофейной техники стран НАТО в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Выставку трофейной техники НАТО в Новосибирске посетили 23 тысячи человек
16 сентября, 13:10
Полномочный представитель президента РФ в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев отметил, что у жителей Сургута и всей Югры будет всего десять дней, чтобы в удобное для них время посетить экспозицию трофейной техники.
До 22 сентября выставка находится в Новосибирске, где пользуется популярностью. Путь до Сургута, а это более 1,5 тысяч километров, экспонаты преодолеют на автомобильных тралах в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции Центрального военного округа, а также на железнодорожных платформах.
Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде – гордость и победа" – это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозиция уже посетила семь регионов страны, ее гостями стали более 750 тысяч человек.
На выставке представлены захваченные образцы западной военной техники: танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и другие. Также желающие могут познакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 миллиметровым пистолетом и пулеметом Браунинга (США), 5,56 миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатометом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).
Выставка трофейной техники в Тюмени - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На выставку трофейной техники НАТО в Тюмени пришло рекордное число гостей
6 августа, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСургутСШАРоссияВладимир ЯкушевНАТОЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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