https://ria.ru/20240919/su-25-1973547410.html
Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
Российские самолёты Су-25 нанесли ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:08
2024-09-19T05:08
2024-09-19T05:08
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские самолёты Су-25 нанесли ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", - добавили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показаны процесс подготовки самолёта к вылету на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара, пуск ракет и возвращение Су-25 на аэродром.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973547302.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по боевикам и технике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российские самолёты Су-25 нанесли ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, где показаны процесс подготовки самолёта к вылету на аэродроме, взлёт и выход в район нанесения удара, пуск ракет и возвращение Су-25 на аэродром.