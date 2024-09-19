Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира
Столтенберг назвал членство в НАТО гарантией безопасности и мира на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что лучшей гарантией продолжительного мира на Украине и гарантией безопасности Киеву может стать членство Украины в альянсе.
"Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Наши двери открыты, Украина станет членом альянса… Рано или поздно, встанет вопрос о мирных договоренностях. Чтобы обеспечить устойчивый мир, необходимо обеспечить Украину оружием, а также предоставить гарантии безопасности… Можно рассуждать о том, как они будут сформулированы, но их должны предоставить ведущие союзники, включая США… И лучшей гарантией станет членство в НАТО и распространение на Украину 5 статьи НАТО", - заявил он в интервью немецким СМИ.
При этом, по его словам, для членства в НАТО также необходимо получить единогласное одобрение всех членов альянса и завершить вооруженный конфликт.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.