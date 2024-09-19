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Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста - РИА Новости, 19.09.2024
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18:24 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973705408.html
Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста
Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста - РИА Новости, 19.09.2024
Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения полномочий 1 октября займется написанием книги, содержание которой раскрывать не стал. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:24
2024-09-19T18:24
в мире
норвегия
брюссель
нидерланды
йенс столтенберг
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения полномочий 1 октября займется написанием книги, содержание которой раскрывать не стал. "Раньше я отвечал на этот вопрос отрицательно, но теперь могут ответить утвердительно. Как только я вернусь в Норвегию, я начну работать на тем, что в будущем может стать книгой", - сказал генсек НАТО в ходе интервью германским СМИ, которое транслировалось на сайте альянса. Столтенберг в последние дни своего десятилетнего нахождения на посту генсека НАТО выступает в западных СМИ с заявлениями, которые подводят итог его работы. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
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в мире, норвегия, брюссель, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Норвегия, Брюссель, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Столтенберг рассказал, чем займется после ухода с поста

Столтенберг заявил, что после ухода с поста генсека НАТО начнет писать книгу

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения полномочий 1 октября займется написанием книги, содержание которой раскрывать не стал.
"Раньше я отвечал на этот вопрос отрицательно, но теперь могут ответить утвердительно. Как только я вернусь в Норвегию, я начну работать на тем, что в будущем может стать книгой", - сказал генсек НАТО в ходе интервью германским СМИ, которое транслировалось на сайте альянса.
Столтенберг в последние дни своего десятилетнего нахождения на посту генсека НАТО выступает в западных СМИ с заявлениями, которые подводят итог его работы. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
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В миреНорвегияБрюссельНидерландыЙенс СтолтенбергМарк РюттеНАТО
 
 
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