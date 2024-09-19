https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973705078.html

Столтенберг высказался о внешней политике США и Европы

Столтенберг высказался о внешней политике США и Европы - РИА Новости, 19.09.2024

Столтенберг высказался о внешней политике США и Европы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи изоляционизма во внешней политике США и Европы, которая, по его мнению, "не гарантирует безопасность"... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:24

2024-09-19T18:24

2024-09-19T18:24

европа

россия

сша

йенс столтенберг

дональд трамп

марк рютте

нато

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи изоляционизма во внешней политике США и Европы, которая, по его мнению, "не гарантирует безопасность" союзникам. В ЕС в настоящее время с тревогой ждут выборов в США, полагая, что, в случае победы Дональда Трампа, Вашингтон может лишить Европу "зонтика безопасности". "По обе стороны Атлантического океана раздаются голоса в пользу того, чтобы Америка и Европа пошли разными путями… Изоляционизм никому не гарантирует безопасность", - заявил генсек в интервью СМИ, которое транслировалось на сайте альянса. Он также порадовался тому, что "устаревавший альянс, находившийся в состоянии клинической смерти", в последние годы стал "сильным как никогда". "Необходимость Североатлантического альянса ставилась под вопрос. Он представлялся разобщенным, устаревшим, находящимся в состоянии клинической смерти. Но реальность такова, что НАТО сильна, едина и важна как никогда ранее", - уверен Столтенберг. Генсек НАТО в последние дни своего десятилетнего нахождения на этом посту выступает в западных СМИ с заявлениями, которые подводят итог его работы. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240911/nato-1972070573.html

https://ria.ru/20240314/es-1932998437.html

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россия

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европа, россия, сша, йенс столтенберг, дональд трамп, марк рютте, нато, евросоюз