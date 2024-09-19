https://ria.ru/20240919/stavropole-1973576551.html

Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье

Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье - РИА Новости, 19.09.2024

Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:02

2024-09-19T11:02

2024-09-19T11:02

ставропольский край

ставрополь

владимир владимиров

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. На заседании обсудили меры по развитию физической культуры и спорта в регионе. Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, для достижения национальной цели сохранения населения и укрепления его здоровья в крае реализуется комплекс мероприятий в соответствии со Стратегией развития спорта в России. Только к текущем году на это выделено более 1,7 миллиарда рублей. Ключевой составляющей является развитие детско-юношеского спорта. В соревнованиях в текущем году приняло участие более 20 тысяч детей. Продолжается работа по созданию спортивных классов. В 116 таких классах занимается 2,5 тысячи детей по 24 видам спорта. Ключевое звено – функционирующие в крае 83 спортшколы, в которых занимается более 45 тысяч детей. Отдельное направление – развитие спорта высших достижений. В этой системе работают 46 спортшкол, а также училище олимпийского резерва. За прошедшие два года ставропольские спортсмены приняли участие в 28 международных и 600 всероссийских соревнованиях. Развивается адаптивный спорт. Число занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями выросло до 42 тысяч человек. Продолжается работа по расширению доступной среды на объектах спорта. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построено, реконструировано и отремонтировано более 70 объектов, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. В текущем году добавится еще 17, в их числе: строительство спортплощадок в Буденновске и Ставрополе, ФОКа в Ессентуках, ремонт стадиона в Светлограде, создание залов в селе Красногвардейском и станице Курской, футбольного поля в Ставрополе. Сегодня в крае функционирует 5151 спортивное сооружение, в том числе более 1 тысячи залов, 120 бассейнов и 3 тысячи плоскостных сооружений. В результате уровень обеспеченности спортобъектами вырос до 61,5%, а численность жителей, занимающихся спортом до 1 570 тысяч человек. "У нас есть план развития спортивной инфраструктуры в регионе. В его рамках необходимо продолжить строительство крупных спортобъектов, предусмотреть большой комплекс по водным и игровым видам спорта, другим направлениям. Будем и дальше работать над созданием условий для занятия спортом наших земляков", – цитирует пресс-служба Владимирова.

https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html

https://ria.ru/20240917/stavropol-1973276804.html

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ставрополь, владимир владимиров