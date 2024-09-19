https://ria.ru/20240919/stavropole-1973576551.html
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье - РИА Новости, 19.09.2024
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:02
2024-09-19T11:02
2024-09-19T11:02
ставропольский край
ставрополь
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_0:0:761:428_1920x0_80_0_0_bc7adfd24cdf4d1d75a1d0bcaed6d24f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. На заседании обсудили меры по развитию физической культуры и спорта в регионе. Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, для достижения национальной цели сохранения населения и укрепления его здоровья в крае реализуется комплекс мероприятий в соответствии со Стратегией развития спорта в России. Только к текущем году на это выделено более 1,7 миллиарда рублей. Ключевой составляющей является развитие детско-юношеского спорта. В соревнованиях в текущем году приняло участие более 20 тысяч детей. Продолжается работа по созданию спортивных классов. В 116 таких классах занимается 2,5 тысячи детей по 24 видам спорта. Ключевое звено – функционирующие в крае 83 спортшколы, в которых занимается более 45 тысяч детей. Отдельное направление – развитие спорта высших достижений. В этой системе работают 46 спортшкол, а также училище олимпийского резерва. За прошедшие два года ставропольские спортсмены приняли участие в 28 международных и 600 всероссийских соревнованиях. Развивается адаптивный спорт. Число занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями выросло до 42 тысяч человек. Продолжается работа по расширению доступной среды на объектах спорта. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построено, реконструировано и отремонтировано более 70 объектов, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. В текущем году добавится еще 17, в их числе: строительство спортплощадок в Буденновске и Ставрополе, ФОКа в Ессентуках, ремонт стадиона в Светлограде, создание залов в селе Красногвардейском и станице Курской, футбольного поля в Ставрополе. Сегодня в крае функционирует 5151 спортивное сооружение, в том числе более 1 тысячи залов, 120 бассейнов и 3 тысячи плоскостных сооружений. В результате уровень обеспеченности спортобъектами вырос до 61,5%, а численность жителей, занимающихся спортом до 1 570 тысяч человек. "У нас есть план развития спортивной инфраструктуры в регионе. В его рамках необходимо продолжить строительство крупных спортобъектов, предусмотреть большой комплекс по водным и игровым видам спорта, другим направлениям. Будем и дальше работать над созданием условий для занятия спортом наших земляков", – цитирует пресс-служба Владимирова.
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html
https://ria.ru/20240917/stavropol-1973276804.html
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_7:0:678:503_1920x0_80_0_0_7ec33e44b69d980d433d648d35e8b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
На заседании обсудили меры по развитию физической культуры и спорта в регионе.
Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, для достижения национальной цели сохранения населения и укрепления его здоровья в крае реализуется комплекс мероприятий в соответствии со Стратегией развития спорта в России. Только к текущем году на это выделено более 1,7 миллиарда рублей.
Ключевой составляющей является развитие детско-юношеского спорта. В соревнованиях в текущем году приняло участие более 20 тысяч детей. Продолжается работа по созданию спортивных классов. В 116 таких классах занимается 2,5 тысячи детей по 24 видам спорта. Ключевое звено – функционирующие в крае 83 спортшколы, в которых занимается более 45 тысяч детей.
Отдельное направление – развитие спорта высших достижений. В этой системе работают 46 спортшкол, а также училище олимпийского резерва. За прошедшие два года ставропольские спортсмены приняли участие в 28 международных и 600 всероссийских соревнованиях.
Развивается адаптивный спорт. Число занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями выросло до 42 тысяч человек. Продолжается работа по расширению доступной среды на объектах спорта.
Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построено, реконструировано и отремонтировано более 70 объектов, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. В текущем году добавится еще 17, в их числе: строительство спортплощадок в Буденновске
и Ставрополе
, ФОКа в Ессентуках
, ремонт стадиона в Светлограде
, создание залов в селе Красногвардейском и станице Курской, футбольного поля в Ставрополе.
Сегодня в крае функционирует 5151 спортивное сооружение, в том числе более 1 тысячи залов, 120 бассейнов и 3 тысячи плоскостных сооружений. В результате уровень обеспеченности спортобъектами вырос до 61,5%, а численность жителей, занимающихся спортом до 1 570 тысяч человек.
"У нас есть план развития спортивной инфраструктуры в регионе. В его рамках необходимо продолжить строительство крупных спортобъектов, предусмотреть большой комплекс по водным и игровым видам спорта, другим направлениям. Будем и дальше работать над созданием условий для занятия спортом наших земляков", – цитирует пресс-служба Владимирова.