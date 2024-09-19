Рейтинг@Mail.ru
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:02 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973576551.html
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье - РИА Новости, 19.09.2024
Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:02
2024-09-19T11:02
ставропольский край
ставрополь
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_0:0:761:428_1920x0_80_0_0_bc7adfd24cdf4d1d75a1d0bcaed6d24f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. На заседании обсудили меры по развитию физической культуры и спорта в регионе. Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, для достижения национальной цели сохранения населения и укрепления его здоровья в крае реализуется комплекс мероприятий в соответствии со Стратегией развития спорта в России. Только к текущем году на это выделено более 1,7 миллиарда рублей. Ключевой составляющей является развитие детско-юношеского спорта. В соревнованиях в текущем году приняло участие более 20 тысяч детей. Продолжается работа по созданию спортивных классов. В 116 таких классах занимается 2,5 тысячи детей по 24 видам спорта. Ключевое звено – функционирующие в крае 83 спортшколы, в которых занимается более 45 тысяч детей. Отдельное направление – развитие спорта высших достижений. В этой системе работают 46 спортшкол, а также училище олимпийского резерва. За прошедшие два года ставропольские спортсмены приняли участие в 28 международных и 600 всероссийских соревнованиях. Развивается адаптивный спорт. Число занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями выросло до 42 тысяч человек. Продолжается работа по расширению доступной среды на объектах спорта. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построено, реконструировано и отремонтировано более 70 объектов, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. В текущем году добавится еще 17, в их числе: строительство спортплощадок в Буденновске и Ставрополе, ФОКа в Ессентуках, ремонт стадиона в Светлограде, создание залов в селе Красногвардейском и станице Курской, футбольного поля в Ставрополе. Сегодня в крае функционирует 5151 спортивное сооружение, в том числе более 1 тысячи залов, 120 бассейнов и 3 тысячи плоскостных сооружений. В результате уровень обеспеченности спортобъектами вырос до 61,5%, а численность жителей, занимающихся спортом до 1 570 тысяч человек. "У нас есть план развития спортивной инфраструктуры в регионе. В его рамках необходимо продолжить строительство крупных спортобъектов, предусмотреть большой комплекс по водным и игровым видам спорта, другим направлениям. Будем и дальше работать над созданием условий для занятия спортом наших земляков", – цитирует пресс-служба Владимирова.
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html
https://ria.ru/20240917/stavropol-1973276804.html
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_7:0:678:503_1920x0_80_0_0_7ec33e44b69d980d433d648d35e8b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставрополь, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставрополь, Владимир Владимиров

Владимиров назвал приоритеты развития спортобъектов на Ставрополье

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании регионального правительства назвал приоритеты развития спортобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
На заседании обсудили меры по развитию физической культуры и спорта в регионе.
Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, для достижения национальной цели сохранения населения и укрепления его здоровья в крае реализуется комплекс мероприятий в соответствии со Стратегией развития спорта в России. Только к текущем году на это выделено более 1,7 миллиарда рублей.
Ключевой составляющей является развитие детско-юношеского спорта. В соревнованиях в текущем году приняло участие более 20 тысяч детей. Продолжается работа по созданию спортивных классов. В 116 таких классах занимается 2,5 тысячи детей по 24 видам спорта. Ключевое звено – функционирующие в крае 83 спортшколы, в которых занимается более 45 тысяч детей.
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года
Вчера, 10:52
Отдельное направление – развитие спорта высших достижений. В этой системе работают 46 спортшкол, а также училище олимпийского резерва. За прошедшие два года ставропольские спортсмены приняли участие в 28 международных и 600 всероссийских соревнованиях.
Развивается адаптивный спорт. Число занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями выросло до 42 тысяч человек. Продолжается работа по расширению доступной среды на объектах спорта.
Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. За последние пять лет построено, реконструировано и отремонтировано более 70 объектов, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм и регпроектов. В текущем году добавится еще 17, в их числе: строительство спортплощадок в Буденновске и Ставрополе, ФОКа в Ессентуках, ремонт стадиона в Светлограде, создание залов в селе Красногвардейском и станице Курской, футбольного поля в Ставрополе.
Сегодня в крае функционирует 5151 спортивное сооружение, в том числе более 1 тысячи залов, 120 бассейнов и 3 тысячи плоскостных сооружений. В результате уровень обеспеченности спортобъектами вырос до 61,5%, а численность жителей, занимающихся спортом до 1 570 тысяч человек.
"У нас есть план развития спортивной инфраструктуры в регионе. В его рамках необходимо продолжить строительство крупных спортобъектов, предусмотреть большой комплекс по водным и игровым видам спорта, другим направлениям. Будем и дальше работать над созданием условий для занятия спортом наших земляков", – цитирует пресс-служба Владимирова.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам общественного транспорта
17 сентября, 20:37
 
Ставропольский крайСтавропольВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала