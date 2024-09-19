https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html

США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН

США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 19.09.2024

США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН

США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:06

2024-09-19T21:06

2024-09-19T21:06

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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нет, мы не ожидаем этого", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос о возможности проведения такого рода контактов.

https://ria.ru/20240711/ssha-1958910135.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, оон