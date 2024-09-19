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США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 19.09.2024
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:06
2024-09-19T21:06
2024-09-19T21:06
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нет, мы не ожидаем этого", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос о возможности проведения такого рода контактов.
https://ria.ru/20240711/ssha-1958910135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, оон
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, ООН
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
Госдеп: США не ожидают контактов между Лавровым и Блинкеном на полях ГА ООН