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США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 19.09.2024
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21:06 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ssha-1973723949.html
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 19.09.2024
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН
США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:06
2024-09-19T21:06
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нет, мы не ожидаем этого", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос о возможности проведения такого рода контактов.
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, оон
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, ООН
США не ожидают встречи Лаврова и Блинкена на полях Генассамблеи ООН

Госдеп: США не ожидают контактов между Лавровым и Блинкеном на полях ГА ООН

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не ожидают проведения двухсторонних контактов между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на "полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Нет, мы не ожидаем этого", - сказал Миллер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос о возможности проведения такого рода контактов.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Лавров и Блинкен не встретятся в Нью-Йорке, заявил Рябков
11 июля, 10:45
 
В миреСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровООН
 
 
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