Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане
Госдеп призвали отчитаться о возможной причастности США к диверсии в Ливане
© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Член конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала госдеп отчитаться о возможной причастности США к использованию Израилем технологии, которая привела к подрыву пейджеров и других устройств в Ливане. Об этом она написала в соцсети X.
"Эта атака очевидно и безоговорочно нарушает международное гуманитарное право и подрывает усилия США по предотвращению расширения конфликта. Конгрессу нужен полный отчет об атаке, включая ответ государственного департамента о том, шла ли какая-либо помощь США на разработку и применение этой технологии", - написала конгрессвумен.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
18 сентября, 09:39