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Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
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12:24 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ssha-1973600561.html
Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане
Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане
Член конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала госдеп отчитаться о возможной причастности США к использованию Израилем технологии, которая привела к... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:24
2024-09-19T12:24
в мире
сша
ливан
израиль
александрия окасио-кортес
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Член конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала госдеп отчитаться о возможной причастности США к использованию Израилем технологии, которая привела к подрыву пейджеров и других устройств в Ливане. Об этом она написала в соцсети X."Эта атака очевидно и безоговорочно нарушает международное гуманитарное право и подрывает усилия США по предотвращению расширения конфликта. Конгрессу нужен полный отчет об атаке, включая ответ государственного департамента о том, шла ли какая-либо помощь США на разработку и применение этой технологии", - написала конгрессвумен.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
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в мире, сша, ливан, израиль, александрия окасио-кортес, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, США, Ливан, Израиль, Александрия Окасио-Кортес, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане

Госдеп призвали отчитаться о возможной причастности США к диверсии в Ливане

© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Член конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала госдеп отчитаться о возможной причастности США к использованию Израилем технологии, которая привела к подрыву пейджеров и других устройств в Ливане. Об этом она написала в соцсети X.
"Эта атака очевидно и безоговорочно нарушает международное гуманитарное право и подрывает усилия США по предотвращению расширения конфликта. Конгрессу нужен полный отчет об атаке, включая ответ государственного департамента о том, шла ли какая-либо помощь США на разработку и применение этой технологии", - написала конгрессвумен.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
18 сентября, 09:39
 
В миреСШАЛиванИзраильАлександрия Окасио-КортесХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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