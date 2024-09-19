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Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане

Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024

Госдеп США призвали предоставить полный отчет о диверсии в Ливане

Член конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала госдеп отчитаться о возможной причастности США к использованию Израилем технологии, которая привела к... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:24

2024-09-19T12:24

2024-09-19T12:24

в мире

сша

ливан

израиль

александрия окасио-кортес

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Член конгресса США Александрия Окасио-Кортес призвала госдеп отчитаться о возможной причастности США к использованию Израилем технологии, которая привела к подрыву пейджеров и других устройств в Ливане. Об этом она написала в соцсети X."Эта атака очевидно и безоговорочно нарушает международное гуманитарное право и подрывает усилия США по предотвращению расширения конфликта. Конгрессу нужен полный отчет об атаке, включая ответ государственного департамента о том, шла ли какая-либо помощь США на разработку и применение этой технологии", - написала конгрессвумен.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

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в мире, сша, ливан, израиль, александрия окасио-кортес, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане