https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области
Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:03
2024-09-19T15:03
2024-09-19T15:03
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области. По данным министерства, разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки был выявлен БТР Stryker в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240919/tanki-1973601112.html
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Уничтожение бронетранспортера Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера «Stryker» ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-09-19T15:03
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, курская область, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker управляемым боеприпасом
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области.
По данным министерства, разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки был выявлен БТР Stryker в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.
Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.