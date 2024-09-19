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Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
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15:03 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области
Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:03
2024-09-19T15:03
в мире
курская область
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области. По данным министерства, разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки был выявлен БТР Stryker в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240919/tanki-1973601112.html
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60
353
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Уничтожение бронетранспортера Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера «Stryker» ВСУ в приграничном районе Курской области.
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РИА Новости
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в мире, курская область, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker управляемым боеприпасом

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области.
По данным министерства, разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки был выявлен БТР Stryker в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
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"После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.
Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.
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