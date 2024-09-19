https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html

Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024

Минобороны показало видео уничтожения БТР Stryker в Курской области

Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:03

2024-09-19T15:03

2024-09-19T15:03

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ управляемым боеприпасом в приграничном районе Курской области. По данным министерства, разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки был выявлен БТР Stryker в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области. "После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. В результате прямого попадания управляемым боеприпасом БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства. Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240919/tanki-1973601112.html

https://ria.ru/20240919/su-25-1973547410.html

курская область

россия

сша

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Уничтожение бронетранспортера Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения бронетранспортера «Stryker» ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-09-19T15:03 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курская область, россия, сша, вооруженные силы украины