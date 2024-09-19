https://ria.ru/20240919/solntsepek-1973547548.html
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ
Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:10
2024-09-19T05:10
2024-09-19T05:10
специальная военная операция на украине
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939025465_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_08b5e9935816f36c4488a4003ffae67e.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве бороны РФ. "На северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Южной" группировки войск скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ", - сообщили в ведомстве. По данным МО РФ, это упростило задачу российским штурмовым подразделениям.
https://ria.ru/20240820/solntsepeki-1967219868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939025465_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_690e52c325a0174e659232c2b3438998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы Украины, Россия
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ
ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил укрепленный "опорник" ВСУ на Северском направлении