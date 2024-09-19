https://ria.ru/20240919/solntsepek-1973547548.html

Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024

Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:10

2024-09-19T05:10

2024-09-19T05:10

специальная военная операция на украине

тос-1а "солнцепек"

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве бороны РФ. "На северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Южной" группировки войск скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ", - сообщили в ведомстве. По данным МО РФ, это упростило задачу российским штурмовым подразделениям.

https://ria.ru/20240820/solntsepeki-1967219868.html

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2024

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тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины, россия