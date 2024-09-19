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Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/solntsepek-1973547548.html
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ
Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:10
2024-09-19T05:10
специальная военная операция на украине
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве бороны РФ. "На северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Южной" группировки войск скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ", - сообщили в ведомстве. По данным МО РФ, это упростило задачу российским штурмовым подразделениям.
https://ria.ru/20240820/solntsepeki-1967219868.html
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тос-1а "солнцепек", вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы Украины, Россия
Расчет "Солнцепека" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ

ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил укрепленный "опорник" ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек ведет боевую стрельбу - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" ведет боевую стрельбу. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Артиллерийский расчет ТОС-1А "Солнцепек" общевойскового объединения "Южной" группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на северском направлении, сообщили журналистам в министерстве бороны РФ.
"На северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Южной" группировки войск скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
20 августа, 05:07
По данным МО РФ, это упростило задачу российским штурмовым подразделениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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