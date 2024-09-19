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Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 19.09.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета уничтожена в четверг днем в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:18
2024-09-19T18:18
2024-09-19T18:23
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в четверг днем в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета сегодня днем уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Смирнов: ПВО сбила ракету ВСУ на территорией Курской области