https://ria.ru/20240919/smirnov-1973704918.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 19.09.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета уничтожена в четверг днем в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:18

2024-09-19T18:18

2024-09-19T18:23

курская область

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в четверг днем в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета сегодня днем уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20240919/svo-1973639962.html

курская область

россия

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины