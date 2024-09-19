https://ria.ru/20240919/smi-1973576718.html
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
В Херсоне сообщили о взрывах в городе - РИА Новости, 19.09.2024
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
2024-09-19T11:03
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении СМИ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240422/vzryvy-1941448847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне сообщили о взрывах в городе
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы