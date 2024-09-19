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Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024
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18:11 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/slutskiy-1973703658.html
Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России
Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024
Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России
Принятая резолюция Европарламента о снятии ограничений на удары вглубь РФ западным оружием подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:11
2024-09-19T18:11
россия
леонид слуцкий (политик)
европарламент
нато
госдума рф
вооруженные силы украины
лдпр
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Принятая резолюция Европарламента о снятии ограничений на удары вглубь РФ западным оружием подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ. "Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что "новоиспеченным членам ЕП" следует быть более информированными как о позиции России, так и о возможных катастрофических последствиях своих призывов. "Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению", - добавил парламентарий. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240919/volodin-1973692525.html
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россия, леонид слуцкий (политик), европарламент, нато, госдума рф, вооруженные силы украины, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Европарламент, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, ЛДПР
Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России

Слуцкий: резолюция ЕП по Украине подтверждает курс на русофобию

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Принятая резолюция Европарламента о снятии ограничений на удары вглубь РФ западным оружием подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Призыв ЕП к ударам по России ведет к ядерной мировой войне, заявил Володин
Вчера, 17:19
"Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "новоиспеченным членам ЕП" следует быть более информированными как о позиции России, так и о возможных катастрофических последствиях своих призывов.
"Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению", - добавил парламентарий.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол
Вчера, 12:05
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"
17 сентября, 19:58
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЕвропарламентНАТОГосдума РФВооруженные силы УкраиныЛДПР
 
 
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