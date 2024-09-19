Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России
Слуцкий: резолюция ЕП по Украине подтверждает курс на русофобию
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Принятая резолюция Европарламента о снятии ограничений на удары вглубь РФ западным оружием подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
"Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "новоиспеченным членам ЕП" следует быть более информированными как о позиции России, так и о возможных катастрофических последствиях своих призывов.
"Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению", - добавил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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