https://ria.ru/20240919/slutskiy-1973703658.html

Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России

Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024

Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России

Принятая резолюция Европарламента о снятии ограничений на удары вглубь РФ западным оружием подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:11

2024-09-19T18:11

2024-09-19T18:11

россия

леонид слуцкий (политик)

европарламент

нато

госдума рф

вооруженные силы украины

лдпр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Принятая резолюция Европарламента о снятии ограничений на удары вглубь РФ западным оружием подтверждает преемственность курса на русофобию и направлена на разжигание третьей мировой войны, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ. "Принятая резолюция Европарламента подтверждает преемственность курса на агрессивную русофобию и направлена на разжигание Третьей мировой войны, а также повышение риска ядерного конфликта", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что "новоиспеченным членам ЕП" следует быть более информированными как о позиции России, так и о возможных катастрофических последствиях своих призывов. "Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению. Одно пока спасает Старый Свет: резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть необязательны к исполнению", - добавил парламентарий. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240919/volodin-1973692525.html

https://ria.ru/20240919/frantsija-1973593307.html

https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html

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россия, леонид слуцкий (политик), европарламент, нато, госдума рф, вооруженные силы украины, лдпр