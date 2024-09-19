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Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма - РИА Новости, 19.09.2024
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10:58 19.09.2024 (обновлено: 16:39 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sikorskiy-1973576353.html
Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма
Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма - РИА Новости, 19.09.2024
Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:58
2024-09-19T16:39
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.&quot;Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет&quot;, — заявил польский политик.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240919/tni-1973566209.html
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в мире, россия, украина, польша, радослав сикорский, юрий ушаков, страна.ua, оон, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Юрий Ушаков, Страна.ua, ООН, Вооруженные силы Украины, Политика
Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма

Глава МИД Польши Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе, сообщает "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«

"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — заявил польский политик.

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В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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