https://ria.ru/20240919/shkolnik-1973543008.html

Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению

Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению - РИА Новости, 19.09.2024

Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению

Девятиклассник из Суджанского района рассказал РИА Новости, что после окончания учебы хочет пойти служить в Росгвардию, решение он принял ещё в 2022 году, когда РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:17

2024-09-19T03:17

2024-09-19T03:17

специальная военная операция на украине

суджанский район

курчатов

курск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 сен – РИА Новости. Девятиклассник из Суджанского района рассказал РИА Новости, что после окончания учебы хочет пойти служить в Росгвардию, решение он принял ещё в 2022 году, когда начались обстрелы родного села. Пятнадцатилетний Матвей Зарудный проживал в селе Замостье Суджанского района. Он выехал с семьей после обстрела ВСУ 6 августа. "Думали, что нужно переждать, потом вернуться домой. Не взяли практически никаких вещей". Но уже на трассе поняли, что "активизировались дроны", и надо ехать дальше. "Когда мы выехали, сразу на трассе был прилет по грузовой машине. Ну, слава богу, мы выехали до этого", - поделился Матвей. Сначала его семья находилась день у родственников в Курчатове, потом они уехали в ПВР в Курск. где сейчас Матвей находится на дистанционном обучении в девятом классе. "Я хочу отучиться 11 классов и пойти в Росгвардию. Потому что мне нравится эта тема, это работа, которая будет приносить мне удовольствие, на это я ориентируюсь. Посодействовали события после 22-го года - после начала СВО, когда начались обстрелы села. В Замостье мы переехали из Гуево - это село на границе с Украиной. Переехали, взяли жилье по сертификату. Только обустроились - ну, пришлось выехать. Поэтому в голове появились размышления о том, что нужно как-то помочь своей Родине, чтобы был порядок. Поэтому такое решение", - сказал Матвей. Он добавил, что переезжать из Курской области не планирует. "Хочется оставаться на своей земле", - отметил юноша.

https://ria.ru/20240919/peregovory-1973542060.html

https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html

суджанский район

курчатов

курск

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суджанский район, курчатов, курск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины