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Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:17 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/shkolnik-1973543008.html
Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению
Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению - РИА Новости, 19.09.2024
Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению
Девятиклассник из Суджанского района рассказал РИА Новости, что после окончания учебы хочет пойти служить в Росгвардию, решение он принял ещё в 2022 году, когда РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:17
2024-09-19T03:17
специальная военная операция на украине
суджанский район
курчатов
курск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 сен – РИА Новости. Девятиклассник из Суджанского района рассказал РИА Новости, что после окончания учебы хочет пойти служить в Росгвардию, решение он принял ещё в 2022 году, когда начались обстрелы родного села. Пятнадцатилетний Матвей Зарудный проживал в селе Замостье Суджанского района. Он выехал с семьей после обстрела ВСУ 6 августа. "Думали, что нужно переждать, потом вернуться домой. Не взяли практически никаких вещей". Но уже на трассе поняли, что "активизировались дроны", и надо ехать дальше. "Когда мы выехали, сразу на трассе был прилет по грузовой машине. Ну, слава богу, мы выехали до этого", - поделился Матвей. Сначала его семья находилась день у родственников в Курчатове, потом они уехали в ПВР в Курск. где сейчас Матвей находится на дистанционном обучении в девятом классе. "Я хочу отучиться 11 классов и пойти в Росгвардию. Потому что мне нравится эта тема, это работа, которая будет приносить мне удовольствие, на это я ориентируюсь. Посодействовали события после 22-го года - после начала СВО, когда начались обстрелы села. В Замостье мы переехали из Гуево - это село на границе с Украиной. Переехали, взяли жилье по сертификату. Только обустроились - ну, пришлось выехать. Поэтому в голове появились размышления о том, что нужно как-то помочь своей Родине, чтобы был порядок. Поэтому такое решение", - сказал Матвей. Он добавил, что переезжать из Курской области не планирует. "Хочется оставаться на своей земле", - отметил юноша.
https://ria.ru/20240919/peregovory-1973542060.html
https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html
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суджанский район, курчатов, курск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курчатов, Курск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
Школьник из Суджанского района после обстрелов ВСУ пришел к одному решению

Школьник из Суджанского района после обстрелов решил, что станет росгвардейцем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 19 сен – РИА Новости. Девятиклассник из Суджанского района рассказал РИА Новости, что после окончания учебы хочет пойти служить в Росгвардию, решение он принял ещё в 2022 году, когда начались обстрелы родного села.
Пятнадцатилетний Матвей Зарудный проживал в селе Замостье Суджанского района. Он выехал с семьей после обстрела ВСУ 6 августа. "Думали, что нужно переждать, потом вернуться домой. Не взяли практически никаких вещей". Но уже на трассе поняли, что "активизировались дроны", и надо ехать дальше.
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"Когда мы выехали, сразу на трассе был прилет по грузовой машине. Ну, слава богу, мы выехали до этого", - поделился Матвей. Сначала его семья находилась день у родственников в Курчатове, потом они уехали в ПВР в Курск. где сейчас Матвей находится на дистанционном обучении в девятом классе.
"Я хочу отучиться 11 классов и пойти в Росгвардию. Потому что мне нравится эта тема, это работа, которая будет приносить мне удовольствие, на это я ориентируюсь. Посодействовали события после 22-го года - после начала СВО, когда начались обстрелы села. В Замостье мы переехали из Гуево - это село на границе с Украиной. Переехали, взяли жилье по сертификату. Только обустроились - ну, пришлось выехать. Поэтому в голове появились размышления о том, что нужно как-то помочь своей Родине, чтобы был порядок. Поэтому такое решение", - сказал Матвей.
Он добавил, что переезжать из Курской области не планирует. "Хочется оставаться на своей земле", - отметил юноша.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурчатовКурскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы Украины
 
 
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