https://ria.ru/20240919/saratov-1973651150.html

Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами

Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами - РИА Новости, 19.09.2024

Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами

Саратовская школа "Аврора" подготовила для отправки участникам специальной военной операции посылки с консервами и сладостями, а также средствами гигиены и... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:54

2024-09-19T14:54

2024-09-19T14:54

надежные люди

саратов

гуманитарная помощь

сво

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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Саратовская школа "Аврора" подготовила для отправки участникам специальной военной операции посылки с консервами и сладостями, а также средствами гигиены и перевязочными материалами, сообщила мэрия в Telegram-канале. "Ученики, педагоги и родители школы "Аврора" подготовили посылки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Накануне средства гигиены, перевязочные материалы, консервы, сладости, чай, кофе и многое другое участники акции передали волонтерам. В ближайшее время они доставят посылки "за ленточку", - говорится в сообщении. Мэрия со ссылкой на слова директора школы Анны Переведенцевой уточняет, что школьный коллектив с самого начала СВО не переставал плести маскировочные сети, собирать медикаменты и писать письма бойцам даже во время каникул.

https://ria.ru/20240919/pomosch-1973646375.html

саратов

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саратов, гуманитарная помощь, сво