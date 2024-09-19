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Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами - РИА Новости, 19.09.2024
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Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами
Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами - РИА Новости, 19.09.2024
Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами
Саратовская школа "Аврора" подготовила для отправки участникам специальной военной операции посылки с консервами и сладостями, а также средствами гигиены и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:54
2024-09-19T14:54
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Саратовская школа "Аврора" подготовила для отправки участникам специальной военной операции посылки с консервами и сладостями, а также средствами гигиены и перевязочными материалами, сообщила мэрия в Telegram-канале. "Ученики, педагоги и родители школы "Аврора" подготовили посылки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Накануне средства гигиены, перевязочные материалы, консервы, сладости, чай, кофе и многое другое участники акции передали волонтерам. В ближайшее время они доставят посылки "за ленточку", - говорится в сообщении. Мэрия со ссылкой на слова директора школы Анны Переведенцевой уточняет, что школьный коллектив с самого начала СВО не переставал плести маскировочные сети, собирать медикаменты и писать письма бойцам даже во время каникул.
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саратов, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Саратов, Гуманитарная помощь, СВО

Школа в Саратове подготовила для бойцов СВО посылки с продуктами

© Фото : пресс-служба администрации СаратоваУченики, педагоги и родители школы "Аврора" подготовили посылки для бойцов, находящихся в зоне СВО
Ученики, педагоги и родители школы Аврора подготовили посылки для бойцов, находящихся в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Саратова
Ученики, педагоги и родители школы "Аврора" подготовили посылки для бойцов, находящихся в зоне СВО
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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. Саратовская школа "Аврора" подготовила для отправки участникам специальной военной операции посылки с консервами и сладостями, а также средствами гигиены и перевязочными материалами, сообщила мэрия в Telegram-канале.
"Ученики, педагоги и родители школы "Аврора" подготовили посылки для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Накануне средства гигиены, перевязочные материалы, консервы, сладости, чай, кофе и многое другое участники акции передали волонтерам. В ближайшее время они доставят посылки "за ленточку", - говорится в сообщении.
Мэрия со ссылкой на слова директора школы Анны Переведенцевой уточняет, что школьный коллектив с самого начала СВО не переставал плести маскировочные сети, собирать медикаменты и писать письма бойцам даже во время каникул.
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