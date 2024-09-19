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В Турции назвали антироссийские санкции одной из тем переговоров по Украине - РИА Новости, 19.09.2024
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19:29 19.09.2024 (обновлено: 20:03 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html
В Турции назвали антироссийские санкции одной из тем переговоров по Украине
В Турции назвали антироссийские санкции одной из тем переговоров по Украине - РИА Новости, 19.09.2024
В Турции назвали антироссийские санкции одной из тем переговоров по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:29
2024-09-19T20:03
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше. "Другой параметр – санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать "замороженным"", - заявил Фидан в интервью турецкому госагентству Anadolu. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Фидан предупредил, что ряд групп заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, а ближайшие месяцы будут критическими. "Ряд групп заинтересованы в продолжении конфликта на Украине в её нынешнем формате. Их (эти группы) волнует, что формат может измениться. Ведь может измениться и применение типа вооружения, в частности, ядерного. Другое их не волнует, по нынешнему формату у них нет волнений", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240828/analitik-1968893430.html
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В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Турция
В Турции назвали антироссийские санкции одной из тем переговоров по Украине

В Турции назвали антироссийские санкции предметом будущих переговоров по Украине

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договорённостей. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться ещё весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
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"Другой параметр – санкции Запада против России. Эти санкции тоже будут на столе переговоров, как большой пакет. Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать "замороженным"", - заявил Фидан в интервью турецкому госагентству Anadolu.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Фидан предупредил, что ряд групп заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, а ближайшие месяцы будут критическими.
"Ряд групп заинтересованы в продолжении конфликта на Украине в её нынешнем формате. Их (эти группы) волнует, что формат может измениться. Ведь может измениться и применение типа вооружения, в частности, ядерного. Другое их не волнует, по нынешнему формату у них нет волнений", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
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В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныТурция
 
 
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