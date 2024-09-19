https://ria.ru/20240919/rostov-1973667952.html
В Ростовской области задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать девочку
В Ростовской области задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать девочку - РИА Новости, 19.09.2024
В Ростовской области задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать девочку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:50
2024-09-19T15:50
2024-09-19T15:50
происшествия
россия
аксайский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования 14-летней девочки в Аксайском районе Ростовской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемый на остановке транспорта "предпринял попытку совершить противоправные действия в отношении ранее незнакомой ему 14-летней девочки", но его спугнули прохожие. Следствие попросит суд об аресте задержанного. В соцсетях также говорилось, что школьница стала кричать, ей на помощь пришли взрослые, вызвавшие полицию, а инцидент произошел 16 сентября.
https://ria.ru/20240918/peterburg-1973393820.html
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происшествия, россия, аксайский район, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Аксайский район, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать девочку
В Ростовской области задержали иностранца, пытавшегося изнасиловать школьницу