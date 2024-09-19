Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов
Ульянов: Россия выступает против политизации МАГАТЭ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В принципиальном плане Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ. К сожалению, наши западные оппоненты придерживаются иной точки зрения и неизменно привносят в деятельность Агентства политически заряженные установки", - заявил Ульянов на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в порядке реализации права на ответ.
Текст выступления опубликован в официальном Telegram-аккаунте дипломата.
По его словам, одним из ярких примеров этого является канадский проект резолюции по ядерной безопасности на Украине.
"Его соавторы пытаются наделить Генеральную конференцию и Совет управляющих МАГАТЭ полномочиями Совета Безопасности ООН, поднимая вопросы войны и мира, территориальной целостности и суверенитета, вывода войск и так далее. Такая же политизация имела место и в национальных выступлениях западных стран на нынешней сессии Генконференции", - пояснил дипломат.
Генконференция МАГАТЭ проходит в Вене с 16 по 20 сентября.
МАГАТЭ поддержит Казахстан по строительству АЭС, заявил Гросси
17 сентября, 08:45