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Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 19.09.2024
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15:53 19.09.2024 (обновлено: 15:56 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/rossiya-1973664740.html
Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов
Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 19.09.2024
Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов
Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:53
2024-09-19T15:56
россия
магатэ
вена
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михаил ульянов (дипломат)
украина
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В принципиальном плане Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ. К сожалению, наши западные оппоненты придерживаются иной точки зрения и неизменно привносят в деятельность Агентства политически заряженные установки", - заявил Ульянов на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в порядке реализации права на ответ.Текст выступления опубликован в официальном Telegram-аккаунте дипломата.По его словам, одним из ярких примеров этого является канадский проект резолюции по ядерной безопасности на Украине."Его соавторы пытаются наделить Генеральную конференцию и Совет управляющих МАГАТЭ полномочиями Совета Безопасности ООН, поднимая вопросы войны и мира, территориальной целостности и суверенитета, вывода войск и так далее. Такая же политизация имела место и в национальных выступлениях западных стран на нынешней сессии Генконференции", - пояснил дипломат.Генконференция МАГАТЭ проходит в Вене с 16 по 20 сентября.
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россия, магатэ, вена, в мире, михаил ульянов (дипломат), украина, оон
Россия, МАГАТЭ, Вена, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Украина, ООН
Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов

Ульянов: Россия выступает против политизации МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В принципиальном плане Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ. К сожалению, наши западные оппоненты придерживаются иной точки зрения и неизменно привносят в деятельность Агентства политически заряженные установки", - заявил Ульянов на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в порядке реализации права на ответ.
Текст выступления опубликован в официальном Telegram-аккаунте дипломата.
По его словам, одним из ярких примеров этого является канадский проект резолюции по ядерной безопасности на Украине.
"Его соавторы пытаются наделить Генеральную конференцию и Совет управляющих МАГАТЭ полномочиями Совета Безопасности ООН, поднимая вопросы войны и мира, территориальной целостности и суверенитета, вывода войск и так далее. Такая же политизация имела место и в национальных выступлениях западных стран на нынешней сессии Генконференции", - пояснил дипломат.
Генконференция МАГАТЭ проходит в Вене с 16 по 20 сентября.
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РоссияМАГАТЭВенаВ миреМихаил Ульянов (дипломат)УкраинаООН
 
 
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