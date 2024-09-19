https://ria.ru/20240919/rossiya-1973664740.html

Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов

Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 19.09.2024

Россия не поддерживает политизацию МАГАТЭ, заявил Ульянов

Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:53

2024-09-19T15:53

2024-09-19T15:56

россия

магатэ

вена

в мире

михаил ульянов (дипломат)

украина

оон

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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В принципиальном плане Россия выступает против политизации специализированных международных учреждений и форумов, включая МАГАТЭ. К сожалению, наши западные оппоненты придерживаются иной точки зрения и неизменно привносят в деятельность Агентства политически заряженные установки", - заявил Ульянов на 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в порядке реализации права на ответ.Текст выступления опубликован в официальном Telegram-аккаунте дипломата.По его словам, одним из ярких примеров этого является канадский проект резолюции по ядерной безопасности на Украине."Его соавторы пытаются наделить Генеральную конференцию и Совет управляющих МАГАТЭ полномочиями Совета Безопасности ООН, поднимая вопросы войны и мира, территориальной целостности и суверенитета, вывода войск и так далее. Такая же политизация имела место и в национальных выступлениях западных стран на нынешней сессии Генконференции", - пояснил дипломат.Генконференция МАГАТЭ проходит в Вене с 16 по 20 сентября.

https://ria.ru/20240917/grossi-1973101581.html

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вена

украина

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россия, магатэ, вена, в мире, михаил ульянов (дипломат), украина, оон