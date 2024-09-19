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Бывшие сотрудники Oracle в России обратились к Путину с просьбой - РИА Новости, 19.09.2024
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15:44 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/rkb-1973667661.html
Бывшие сотрудники Oracle в России обратились к Путину с просьбой
Бывшие сотрудники Oracle в России обратились к Путину с просьбой - РИА Новости, 19.09.2024
Бывшие сотрудники Oracle в России обратились к Путину с просьбой
Более 50 бывших работников российского филиала американской компании Oracle обратились к властям с просьбой сохранить выплаты, полученные от предприятия в 2022... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:44
2024-09-19T15:44
россия
владимир путин
татьяна москалькова
вячеслав володин
рбк (медиагруппа)
oracle corporation
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 50 бывших работников российского филиала американской компании Oracle обратились к властям с просьбой сохранить выплаты, полученные от предприятия в 2022 году, сообщает РБК."Такие письма они направили на имя президента России Владимира Путина и в его администрацию, а также уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, зампреду правительства Татьяне Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату", — говорится в материале.Как указали в статье, арбитражным управляющим по делу о банкротстве "Оракл компьютерное оборудование" Егором Непомнящим в начале августа был подан 51 иск на экс-сотрудников российской "дочки" о возвращении выплат, общая сумма которых составляет более ста миллионов рублей.В исках это обосновали тем, что выплата премий после закрытия офиса Oracle в России была необоснованной, поскольку это уменьшило конкурсную массу в рамках банкротства. В материале подчеркнули, что российский филиал американской компании должен кредиторам более 1,4 миллиарда рублей за невыполненные контракты.Бывшие сотрудники в письмах считают, что конкурсный управляющий таким образом пытается переложить на них ответственность за прекращение работы Oracle в России, а требование вернуть деньги может подставить под удар их семьи, многие из которых имеют маленьких детей и престарелых родителей, говорится в статье.
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россия, владимир путин, татьяна москалькова, вячеслав володин, рбк (медиагруппа), oracle corporation, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вячеслав Володин, РБК (медиагруппа), Oracle Corporation, Госдума РФ
Бывшие сотрудники Oracle в России обратились к Путину с просьбой

РКБ: бывшие сотрудники Oracle в России попросили Путина не лишать их премий

© Flickr / Peter KaminskiШтаб-кваритира Oracle
Штаб-кваритира Oracle - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Flickr / Peter Kaminski
Штаб-кваритира Oracle. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 50 бывших работников российского филиала американской компании Oracle обратились к властям с просьбой сохранить выплаты, полученные от предприятия в 2022 году, сообщает РБК.
«
"Такие письма они направили на имя президента России Владимира Путина и в его администрацию, а также уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, зампреду правительства Татьяне Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату", — говорится в материале.
Как указали в статье, арбитражным управляющим по делу о банкротстве "Оракл компьютерное оборудование" Егором Непомнящим в начале августа был подан 51 иск на экс-сотрудников российской "дочки" о возвращении выплат, общая сумма которых составляет более ста миллионов рублей.
В исках это обосновали тем, что выплата премий после закрытия офиса Oracle в России была необоснованной, поскольку это уменьшило конкурсную массу в рамках банкротства. В материале подчеркнули, что российский филиал американской компании должен кредиторам более 1,4 миллиарда рублей за невыполненные контракты.
Бывшие сотрудники в письмах считают, что конкурсный управляющий таким образом пытается переложить на них ответственность за прекращение работы Oracle в России, а требование вернуть деньги может подставить под удар их семьи, многие из которых имеют маленьких детей и престарелых родителей, говорится в статье.
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РоссияВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВячеслав ВолодинРБК (медиагруппа)Oracle CorporationГосдума РФ
 
 
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