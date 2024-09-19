https://ria.ru/20240919/rada-1973651534.html

В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека

В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека - РИА Новости, 19.09.2024

В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Одесской и Закарпатской областях Украины сотрудники военкоматов особенно заметно нарушают права человека. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:39

2024-09-19T15:39

2024-09-19T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

закарпатская область

украина

дмитрий лубинец

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Одесской и Закарпатской областях Украины сотрудники военкоматов особенно заметно нарушают права человека. "Есть по меньшей мере два региона - Одесская и Закарпатская области, где количество нарушений прав (граждан сотрудниками военкоматов - ред.) критическое", - сказал Рахманин в видеоинтервью изданию "Украинская правда". Такое заявление он сделал, комментируя многочисленные жалобы граждан уполномоченному Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Рахманин подчеркнул, что это явление в названных регионах не является чем-либо из ряда вон выходящим. По его словам, выполнить план мобилизации без такого рода нарушений военкоматам попросту невозможно. "Поэтому (им) лучше "получить по голове" за нарушение прав граждан, чем завалить план (по мобилизации)", - объяснил Рахманин логику действий сотрудников военкоматов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Верховной рады вызвало негодование.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973406105.html

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973344067.html

закарпатская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, закарпатская область, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины