Рейтинг@Mail.ru
В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/rada-1973651534.html
В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека
В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека - РИА Новости, 19.09.2024
В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Одесской и Закарпатской областях Украины сотрудники военкоматов особенно заметно нарушают права человека. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:39
2024-09-19T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
закарпатская область
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_30:461:2852:2048_1920x0_80_0_0_b0ca5b224a3c9b133f9f5671422115bb.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Одесской и Закарпатской областях Украины сотрудники военкоматов особенно заметно нарушают права человека. "Есть по меньшей мере два региона - Одесская и Закарпатская области, где количество нарушений прав (граждан сотрудниками военкоматов - ред.) критическое", - сказал Рахманин в видеоинтервью изданию "Украинская правда". Такое заявление он сделал, комментируя многочисленные жалобы граждан уполномоченному Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Рахманин подчеркнул, что это явление в названных регионах не является чем-либо из ряда вон выходящим. По его словам, выполнить план мобилизации без такого рода нарушений военкоматам попросту невозможно. "Поэтому (им) лучше "получить по голове" за нарушение прав граждан, чем завалить план (по мобилизации)", - объяснил Рахманин логику действий сотрудников военкоматов. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Верховной рады вызвало негодование.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973406105.html
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973344067.html
закарпатская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599152180_369:386:2585:2048_1920x0_80_0_0_336f47ac149842fcd390f48d2bdeda5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, закарпатская область, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Закарпатская область, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
В Раде обвинили сотрудников военкоматов в нарушении прав человека

Депутат Рады Рахманин обвинил сотрудников военкоматов в нарушении прав человека

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Верховная Рада. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что в Одесской и Закарпатской областях Украины сотрудники военкоматов особенно заметно нарушают права человека.
"Есть по меньшей мере два региона - Одесская и Закарпатская области, где количество нарушений прав (граждан сотрудниками военкоматов - ред.) критическое", - сказал Рахманин в видеоинтервью изданию "Украинская правда". Такое заявление он сделал, комментируя многочисленные жалобы граждан уполномоченному Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Раде заявили о сговоре в ВСУ из-за сокрытия ситуации с подготовкой солдат
18 сентября, 14:22
Рахманин подчеркнул, что это явление в названных регионах не является чем-либо из ряда вон выходящим. По его словам, выполнить план мобилизации без такого рода нарушений военкоматам попросту невозможно. "Поэтому (им) лучше "получить по голове" за нарушение прав граждан, чем завалить план (по мобилизации)", - объяснил Рахманин логику действий сотрудников военкоматов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов Верховной рады вызвало негодование.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды
18 сентября, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗакарпатская областьУкраинаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала