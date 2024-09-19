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ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 19.09.2024
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12:24 19.09.2024 (обновлено: 12:25 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/pvo-1973600329.html
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 19.09.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:24
2024-09-19T12:25
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Девятнадцатого сентября около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Девятнадцатого сентября около 11.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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