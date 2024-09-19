Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров
Путин наградил директора нацпарка "Бикин" за вклад в сохранение амурских тигров
Тигрица в национальном парке "Бикин". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград директора национального парка "Бикин" и начальника отдела таможни из Приморья за их вклад в работу по сохранению амурских тигров.
Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить: Орденом Дружбы Шарамова Сергея Александровича - начальника отдела Дальневосточной оперативной таможни, Приморский край; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Кудрявцева Алексея Викторовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бикин", Приморский край", - говорится в указе президента.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырёх субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области.
Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на полях Восточного экономического форума в начале сентября сообщил РИА Новости, что популяция амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей.