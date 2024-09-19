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Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров - РИА Новости, 19.09.2024
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16:39 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/putin-1973681470.html
Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров
Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров - РИА Новости, 19.09.2024
Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров
Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград директора национального парка "Бикин" и начальника отдела таможни из Приморья за их вклад в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:39
2024-09-19T16:39
общество
космос - риа наука
россия
владимир путин
сергей арамилев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград директора национального парка "Бикин" и начальника отдела таможни из Приморья за их вклад в работу по сохранению амурских тигров. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить: Орденом Дружбы Шарамова Сергея Александровича - начальника отдела Дальневосточной оперативной таможни, Приморский край; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Кудрявцева Алексея Викторовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бикин", Приморский край", - говорится в указе президента. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырёх субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на полях Восточного экономического форума в начале сентября сообщил РИА Новости, что популяция амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей.
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общество, космос - риа наука, россия, владимир путин, сергей арамилев
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Сергей Арамилев
Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров

Путин наградил директора нацпарка "Бикин" за вклад в сохранение амурских тигров

© Фото : Национальный парк "Бикин"Тигрица в национальном парке "Бикин"
Тигрица в национальном парке Бикин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Национальный парк "Бикин"
Тигрица в национальном парке "Бикин". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград директора национального парка "Бикин" и начальника отдела таможни из Приморья за их вклад в работу по сохранению амурских тигров.
Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить: Орденом Дружбы Шарамова Сергея Александровича - начальника отдела Дальневосточной оперативной таможни, Приморский край; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Кудрявцева Алексея Викторовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бикин", Приморский край", - говорится в указе президента.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырёх субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области.
Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на полях Восточного экономического форума в начале сентября сообщил РИА Новости, что популяция амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей.
Амурский тигр из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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18 марта, 10:04
 
ОбществоКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинСергей Арамилев
 
 
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