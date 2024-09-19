https://ria.ru/20240919/putin-1973681470.html

Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров

Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров - РИА Новости, 19.09.2024

Директора нацпарка "Бикин" наградили за вклад в сохранение амурских тигров

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград директора национального парка "Бикин" и начальника отдела таможни из Приморья за их вклад в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:39

2024-09-19T16:39

2024-09-19T16:39

общество

космос - риа наука

россия

владимир путин

сергей арамилев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград директора национального парка "Бикин" и начальника отдела таможни из Приморья за их вклад в работу по сохранению амурских тигров. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию программ по сохранению амурских тигров наградить: Орденом Дружбы Шарамова Сергея Александровича - начальника отдела Дальневосточной оперативной таможни, Приморский край; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени Кудрявцева Алексея Викторовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бикин", Приморский край", - говорится в указе президента. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырёх субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области. Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на полях Восточного экономического форума в начале сентября сообщил РИА Новости, что популяция амурского тигра в России, по экспертным данным, после небольшого сокращения 2023 года стабилизировалась и находится в районе 750 особей.

https://ria.ru/20240318/tigr-1933917938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, космос - риа наука, россия, владимир путин, сергей арамилев