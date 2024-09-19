https://ria.ru/20240919/putin-1973675073.html
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем
Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:15
2024-09-19T16:15
2024-09-19T16:19
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин."В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем. И не только мы, во всем мире теперь это стало понятно", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
https://ria.ru/20240919/putin-1973675782.html
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владимир путин, россия
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем
Путин: тема беспилотных авиасистем очень важна, это стало понятно во всем мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин.
"В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем. И не только мы, во всем мире теперь это стало понятно", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.