https://ria.ru/20240919/putin-1973675073.html

Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем

Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024

Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем

Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:15

2024-09-19T16:15

2024-09-19T16:19

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин."В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем. И не только мы, во всем мире теперь это стало понятно", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

https://ria.ru/20240919/putin-1973675782.html

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владимир путин, россия