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Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024
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16:15 19.09.2024 (обновлено: 16:19 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973675073.html
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем - РИА Новости, 19.09.2024
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем
Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:15
2024-09-19T16:19
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин."В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем. И не только мы, во всем мире теперь это стало понятно", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил о важности темы беспилотных авиасистем

Путин: тема беспилотных авиасистем очень важна, это стало понятно во всем мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
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Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Тема беспилотных авиасистем важная и востребованная, это стало понятно во всем мире, заявил президент России Владимир Путин.
"В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем. И не только мы, во всем мире теперь это стало понятно", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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