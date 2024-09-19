https://ria.ru/20240919/putin-1973621572.html

Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации

Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации - РИА Новости, 19.09.2024

Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV конгресса Международной черкесской ассоциации в Нальчике, отметив ее вклад в сохранение самобытности РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:11

2024-09-19T13:11

2024-09-19T13:13

россия

нальчик

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV конгресса Международной черкесской ассоциации в Нальчике, отметив ее вклад в сохранение самобытности народов России, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшее время ваша Ассоциация выросла в авторитетную организацию, которая вносит весомый вклад в сохранение самобытности народов России, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, объединяет вокруг этой серьёзной, многоплановой работы представителей органов власти, черкесской общественности из регионов России и зарубежья, учёных, деятелей культуры и искусства, образования и просвещения", - говорится в приветствии. Российский лидер также отметил, что важную роль здесь играют регулярные встречи на площадке конгресса, их большой экспертный, творческий потенциал и нацеленность участников на результат, реализацию проектов, направленных на сбережение родного языка и традиций, а также воспитание молодёжи и развитие связей с соотечественниками за рубежом. Путин выразил надежду, что нынешний конгресс пройдёт успешно, а его участники выйдут на инициативы, которые будут востребованы на практике и послужат решению стоящих перед вами актуальных задач. Он также пожелал участникам конгресса всего самого доброго.

https://ria.ru/20240408/etnokviz-1938708090.html

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967224075.html

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Дарья Буймова

россия, нальчик, владимир путин, общество