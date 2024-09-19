Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 19.09.2024 (обновлено: 13:13 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/putin-1973621572.html
Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации
Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации - РИА Новости, 19.09.2024
Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV конгресса Международной черкесской ассоциации в Нальчике, отметив ее вклад в сохранение самобытности РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:11
2024-09-19T13:13
россия
нальчик
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV конгресса Международной черкесской ассоциации в Нальчике, отметив ее вклад в сохранение самобытности народов России, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшее время ваша Ассоциация выросла в авторитетную организацию, которая вносит весомый вклад в сохранение самобытности народов России, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, объединяет вокруг этой серьёзной, многоплановой работы представителей органов власти, черкесской общественности из регионов России и зарубежья, учёных, деятелей культуры и искусства, образования и просвещения", - говорится в приветствии. Российский лидер также отметил, что важную роль здесь играют регулярные встречи на площадке конгресса, их большой экспертный, творческий потенциал и нацеленность участников на результат, реализацию проектов, направленных на сбережение родного языка и традиций, а также воспитание молодёжи и развитие связей с соотечественниками за рубежом. Путин выразил надежду, что нынешний конгресс пройдёт успешно, а его участники выйдут на инициативы, которые будут востребованы на практике и послужат решению стоящих перед вами актуальных задач. Он также пожелал участникам конгресса всего самого доброго.
https://ria.ru/20240408/etnokviz-1938708090.html
https://ria.ru/20240820/rossiya-1967224075.html
россия
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нальчик, владимир путин, общество
Россия, Нальчик, Владимир Путин, Общество
Путин отметил вклад Международной черкесской ассоциации

Путин: Ассоциация вносит весомый вклад в сохранение самобытности народов России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV конгресса Международной черкесской ассоциации в Нальчике, отметив ее вклад в сохранение самобытности народов России, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшее время ваша Ассоциация выросла в авторитетную организацию, которая вносит весомый вклад в сохранение самобытности народов России, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, объединяет вокруг этой серьёзной, многоплановой работы представителей органов власти, черкесской общественности из регионов России и зарубежья, учёных, деятелей культуры и искусства, образования и просвещения", - говорится в приветствии.
Десять команд поучаствовали в этноквизе в Черкесске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Десять команд поучаствовали в этноквизе в Черкесске
8 апреля, 20:09
Российский лидер также отметил, что важную роль здесь играют регулярные встречи на площадке конгресса, их большой экспертный, творческий потенциал и нацеленность участников на результат, реализацию проектов, направленных на сбережение родного языка и традиций, а также воспитание молодёжи и развитие связей с соотечественниками за рубежом.
Путин выразил надежду, что нынешний конгресс пройдёт успешно, а его участники выйдут на инициативы, которые будут востребованы на практике и послужат решению стоящих перед вами актуальных задач. Он также пожелал участникам конгресса всего самого доброго.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Рогов оценил указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности
20 августа, 06:25
 
РоссияНальчикВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала