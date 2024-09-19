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УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора - РИА Новости, 19.09.2024
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13:49 19.09.2024 (обновлено: 13:53 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/proverka-1973634723.html
УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора
УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора - РИА Новости, 19.09.2024
УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора
УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:49
2024-09-19T13:53
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. Я неоднократно говорил, что самое главное - работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое", - написал он.Богомаз подчеркнул, что в регионе "в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне"."В наше непростое время мы всеми силами приближаем общую победу и должны показывать пример патриотизма, день и ночь работать на благо родины. Повторю еще раз: никому не позволено нарушать закон, независимо от статуса и занимаемой должности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240919/opg-1973563154.html
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора

Брянское УФСБ проводит проверку в отношении экс-замгубернатора Петроченко

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. Я неоднократно говорил, что самое главное - работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое", - написал он.
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Богомаз подчеркнул, что в регионе "в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне".
"В наше непростое время мы всеми силами приближаем общую победу и должны показывать пример патриотизма, день и ночь работать на благо родины. Повторю еще раз: никому не позволено нарушать закон, независимо от статуса и занимаемой должности", - подчеркнул он.
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