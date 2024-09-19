https://ria.ru/20240919/proverka-1973634723.html

УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора

УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора - РИА Новости, 19.09.2024

УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении экс-замгубернатора

УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:49

2024-09-19T13:49

2024-09-19T13:53

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. УФСБ по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора региона Александра Петроченко, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."В настоящее время по моей инициативе УФСБ России по Брянской области проводится проверка в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко. Я неоднократно говорил, что самое главное - работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое", - написал он.Богомаз подчеркнул, что в регионе "в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне"."В наше непростое время мы всеми силами приближаем общую победу и должны показывать пример патриотизма, день и ночь работать на благо родины. Повторю еще раз: никому не позволено нарушать закон, независимо от статуса и занимаемой должности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240919/opg-1973563154.html

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брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия