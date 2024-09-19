https://ria.ru/20240919/pravitelstvo-1973645129.html
Проект о наказаниях за вовлечение детей в преступления доработают
Проект о наказаниях за вовлечение детей в преступления доработают - РИА Новости, 19.09.2024
Проект о наказаниях за вовлечение детей в преступления доработают
Кабмин РФ поддержал с условием доработки законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, отзыв размещен в думской... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:36
2024-09-19T14:36
2024-09-19T14:36
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Кабмин РФ поддержал с условием доработки законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, отзыв размещен в думской электронной базе. "На основании изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - сказано в документе. Как отмечал ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей. Также квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность на срок вплоть до семи лет, предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. По мнению Пискарева, преступники, использующие доверчивость детей, должны отвечать по всей строгости закона. Кроме того, депутат, ссылаясь на статистику, отметил, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ.
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общество, здоровье - общество, россия, василий пискарев, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
Проект о наказаниях за вовлечение детей в преступления доработают
Проект о наказаниях за вовлечение детей в преступления отправят на доработку
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Кабмин РФ поддержал с условием доработки законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в совершение преступлений, отзыв размещен в думской электронной базе.
"На основании изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - сказано в документе.
Как отмечал ранее глава комитета ГД
по безопасности Василий Пискарев
, законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность до шести лет лишения свободы, если несовершеннолетних вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.
Также квалифицирующими признаками, усиливающими уголовную ответственность на срок вплоть до семи лет, предлагается установить вовлечение в совершение преступления лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.
По мнению Пискарева, преступники, использующие доверчивость детей, должны отвечать по всей строгости закона. Кроме того, депутат, ссылаясь на статистику, отметил, что чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ.