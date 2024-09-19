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В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:37
2024-09-19T21:37
2024-09-19T21:45
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."Город Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая,1, в 21.12 мск пожар локализован на 1 тысяче квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск с загорания мусора. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточняли в региональном главке МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар
МЧС: в Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар на 1000 "квадратах"