https://ria.ru/20240919/pozhar-1973725813.html

В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар

В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024

В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:37

2024-09-19T21:37

2024-09-19T21:45

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."Город Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая,1, в 21.12 мск пожар локализован на 1 тысяче квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск с загорания мусора. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточняли в региональном главке МЧС РФ.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973264032.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростовская область