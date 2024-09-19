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В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024
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21:37 19.09.2024 (обновлено: 21:45 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/pozhar-1973725813.html
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:37
2024-09-19T21:45
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."Город Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая,1, в 21.12 мск пожар локализован на 1 тысяче квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск с загорания мусора. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточняли в региональном главке МЧС РФ.
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар

МЧС: в Ростове-на-Дону локализовали ландшафтный пожар на 1000 "квадратах"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая,1, локализован на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
«
"Город Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая,1, в 21.12 мск пожар локализован на 1 тысяче квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ландшафтный пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск с загорания мусора. В тушении огня были задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточняли в региональном главке МЧС РФ.
Ликвидация природного пожара в селе Ямное в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В воронежском селе Ямное потушили пожар
17 сентября, 19:36
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРостовская область
 
 
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