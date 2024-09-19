https://ria.ru/20240919/pozhar-1973705668.html

В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар

В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024

В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар тушат в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:22

2024-09-19T18:22

2024-09-19T18:22

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар тушат в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. "1-я Луговая,1 сообщение о загорании мусора на 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск, в тушении огня задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточнили в региональном главке МЧС РФ.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1973053381.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)