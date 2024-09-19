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В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024
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18:22 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pozhar-1973705668.html
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости, 19.09.2024
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар
Ландшафтный пожар тушат в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:22
2024-09-19T18:22
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар тушат в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. "1-я Луговая,1 сообщение о загорании мусора на 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск, в тушении огня задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточнили в региональном главке МЧС РФ.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар

МЧС: в Ростове-на-Дону тушат возгорание мусора на 500 "квадратах"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Ландшафтный пожар тушат в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области.
"1-я Луговая,1 сообщение о загорании мусора на 500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Пожар в Ростове-на-Дону начался в 16.38 мск, в тушении огня задействованы 3 единицы техники и 12 человек, уточнили в региональном главке МЧС РФ.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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