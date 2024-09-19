https://ria.ru/20240919/pozhar-1973606008.html

В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом

В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом - РИА Новости, 19.09.2024

В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом

Пожар охватил порядка 2,3 тысячи гектаров в Станично-Луганском округе ЛНР, повреждён 161 жилой дом, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:36

2024-09-19T12:36

2024-09-19T12:43

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожар охватил порядка 2,3 тысячи гектаров в Станично-Луганском округе ЛНР, повреждён 161 жилой дом, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Станично-Луганском муниципальном округе пожар охватил порядка 2,3 тысячи гектаров. Повреждены 165 строений, в том числе 161 жилой дом", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС уточнили, что из-за ветра есть угроза перехода огня на дачный кооператив "Ольховские Дачи" и село Нижняя Ольховая. Для защиты населенных пунктов пожарные МЧС России рассредоточены по наиболее сложным участкам. С помощью спецтехники прокладываются минерализованные полосы.Возгорание в Станично-Луганском районе тушат порядка 130 пожарных и 35 единиц техники.

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973371246.html

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973300599.html

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия