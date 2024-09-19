https://ria.ru/20240919/pozhar-1973606008.html
В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом
В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом - РИА Новости, 19.09.2024
В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом
Пожар охватил порядка 2,3 тысячи гектаров в Станично-Луганском округе ЛНР, повреждён 161 жилой дом, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:36
2024-09-19T12:36
2024-09-19T12:43
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пожар охватил порядка 2,3 тысячи гектаров в Станично-Луганском округе ЛНР, повреждён 161 жилой дом, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Станично-Луганском муниципальном округе пожар охватил порядка 2,3 тысячи гектаров. Повреждены 165 строений, в том числе 161 жилой дом", - говорится в сообщении ведомства.В МЧС уточнили, что из-за ветра есть угроза перехода огня на дачный кооператив "Ольховские Дачи" и село Нижняя Ольховая. Для защиты населенных пунктов пожарные МЧС России рассредоточены по наиболее сложным участкам. С помощью спецтехники прокладываются минерализованные полосы.Возгорание в Станично-Луганском районе тушат порядка 130 пожарных и 35 единиц техники.
https://ria.ru/20240918/pozhar-1973371246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Станично-Луганском округе ЛНР пожар повредил 161 жилой дом
В Станично-Луганском округе ЛНР пожар охватил 2300 гектаров, поврежден 161 дом