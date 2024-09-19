https://ria.ru/20240919/pozhar-1973538826.html

На востоке Москвы загорелась кровля административного здания

На востоке Москвы загорелась кровля административного здания - РИА Новости, 19.09.2024

На востоке Москвы загорелась кровля административного здания

Кровля административного здания горит на востоке Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T01:55

2024-09-19T01:55

2024-09-19T02:01

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кровля административного здания горит на востоке Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ."На улице Маленковского происходит загорание кровли административного здания. Пожар был оперативно локализован огнеборцами МЧС России. Продолжаются работы по полной ликвидации", - говорится в сообщении ведомства.На месте работают 48 специалистов и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973371246.html

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2024

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия