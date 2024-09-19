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На востоке Москвы загорелась кровля административного здания
На востоке Москвы загорелась кровля административного здания - РИА Новости, 19.09.2024
На востоке Москвы загорелась кровля административного здания
Кровля административного здания горит на востоке Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:55
2024-09-19T01:55
2024-09-19T02:01
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кровля административного здания горит на востоке Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ."На улице Маленковского происходит загорание кровли административного здания. Пожар был оперативно локализован огнеборцами МЧС России. Продолжаются работы по полной ликвидации", - говорится в сообщении ведомства.На месте работают 48 специалистов и 13 единиц техники.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На востоке Москвы загорелась кровля административного здания
МЧС: на востоке Москвы горит кровля административного здания, пожар локализован