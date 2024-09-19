https://ria.ru/20240919/poverka-1973709960.html
Более 60 тысяч онлайн-заявок по поверке счетчиков выполнено в Москве
Более 60 тысяч онлайн-заявок по поверке счетчиков выполнено в Москве - РИА Новости, 19.09.2024
Более 60 тысяч онлайн-заявок по поверке счетчиков выполнено в Москве
Более 60 тысяч заявок по поверке счетчиков выполнено с начала работы онлайн-сервиса на сайте мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:00
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 60 тысяч заявок по поверке счетчиков выполнено с начала работы онлайн-сервиса на сайте мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Более 60 тысяч заявок по поверке счетчиков выполнено с начала работы онлайн-сервиса на mos.ru. Онлайн-сервис работает с октября 2023 года. Он позволяет экономить время на поиске поверяющей организации и быстро заказывать услугу", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что оценку состояния счетчика с помощью профессионального оборудования проводят специалисты одной из проверенных организаций-партнеров сервиса. В соответствии с российским законодательством в течение 40 дней они самостоятельно вносят результаты поверки в федеральную государственную информационную систему "Аршин". Заказать услугу могут совершеннолетние пользователи сайта мэра и правительства, имеющие стандартную или полную учетную запись. "Поверка - обязательная процедура, которая обеспечивает корректность измерений приборов учета воды в соответствии с метрологическими требованиями. Если проводить ее периодически, можно своевременно выявить неисправности в работе оборудования и избежать переплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240919/moskva-1973562182.html
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общество, москва, жкх, россия, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, ЖКХ, Россия, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Более 60 тысяч заявок по поверке счетчиков выполнено с начала работы онлайн-сервиса на сайте мэра и правительства, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
Более 60 тысяч заявок по поверке счетчиков выполнено с начала работы онлайн-сервиса на mos.ru. Онлайн-сервис работает с октября 2023 года. Он позволяет экономить время на поиске поверяющей организации и быстро заказывать услугу", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что оценку состояния счетчика с помощью профессионального оборудования проводят специалисты одной из проверенных организаций-партнеров сервиса. В соответствии с российским законодательством в течение 40 дней они самостоятельно вносят результаты поверки в федеральную государственную информационную систему "Аршин". Заказать услугу могут совершеннолетние пользователи сайта мэра и правительства, имеющие стандартную или полную учетную запись.
"Поверка - обязательная процедура, которая обеспечивает корректность измерений приборов учета воды в соответствии с метрологическими требованиями. Если проводить ее периодически, можно своевременно выявить неисправности в работе оборудования и избежать переплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги", - уточняется в сообщении.