https://ria.ru/20240919/pomosch-1973663341.html

Бронежилеты и технику отправили бойцам СВО из Нижегородской области

Бронежилеты и технику отправили бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 19.09.2024

Бронежилеты и технику отправили бойцам СВО из Нижегородской области

Шесть тонн грузов, в том числе бронежилеты, маскировочные сети и технику, отправили бойцам специальной военной операции из Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:30

2024-09-19T15:30

2024-09-19T15:30

надежные люди

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Шесть тонн грузов, в том числе бронежилеты, маскировочные сети и технику, отправили бойцам специальной военной операции из Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского Дома народного единства. Сбор и передача груза были проведены координационным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей на базе Дома народного единства при поддержке нижегородского отделения Общероссийского Народного фронта и волонтерских организаций. "В зону СВО было отправлено более 6 тонн гуманитарного груза. Мы отправляем очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих на передовую и в госпиталь. В составе - бронежилеты, средства личной гигиены, маскировочные сети, инструменты и различная техника. Также везем подарки от детей", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора Дома народного единства Татьяны Дружининой. Кроме того, к участникам специальной военной операции отправился творческий "десант" нижегородских актеров. "Едем с творческой бригадой на передовую. Выступим перед ребятами с обновленной программой. Исполним песни военных лет и современные композиции", - сказал автор проекта "Актёры Нижнего — Донбассу", председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный артист России Сергей Кабайло. С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей отправили уже более 620 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона.

https://ria.ru/20240919/volontery-1973577909.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов