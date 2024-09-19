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Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод - РИА Новости, 19.09.2024
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09:11 19.09.2024 (обновлено: 20:14 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/pogoda-1973559298.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод - РИА Новости, 19.09.2024
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод
Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре, он будет на полтора-два градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:11
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москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре, он будет на полтора-два градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Настоящий осенний холод и обложные дожди придут только в октябре, который прогнозируется на полтора-два градуса теплее нормы", — отметил Тишковец.Синоптик добавил, что в последние выходные сентября в Москве также возможны осенние дожди.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод

Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧеловек с зонтиком
Человек с зонтиком - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре, он будет на полтора-два градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Настоящий осенний холод и обложные дожди придут только в октябре, который прогнозируется на полтора-два градуса теплее нормы", — отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что в последние выходные сентября в Москве также возможны осенние дожди.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Синоптик рассказал, когда ждать настоящую осень
29 августа, 18:31
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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