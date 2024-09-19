https://ria.ru/20240919/pogoda-1973559298.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод - РИА Новости, 19.09.2024
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод
Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре, он будет на полтора-два градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:11
2024-09-19T09:11
2024-09-19T20:14
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре, он будет на полтора-два градуса теплее нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Настоящий осенний холод и обложные дожди придут только в октябре, который прогнозируется на полтора-два градуса теплее нормы", — отметил Тишковец.Синоптик добавил, что в последние выходные сентября в Москве также возможны осенние дожди.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенний холод
Осенний холод и обложные дожди придут в Москву в октябре