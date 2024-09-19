https://ria.ru/20240919/pogoda-1973542867.html
Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды
Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды - РИА Новости, 19.09.2024
Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды
Жителям европейской России нужно наслаждаться последними днями летней погоды, температура воздуха к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:15
2024-09-19T03:15
2024-09-19T03:15
россия
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
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общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жителям европейской России нужно наслаждаться последними днями летней погоды, температура воздуха к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Всем жителям Москвы, Московской области, а вообще говоря, и всей европейской России нужно наслаждаться последними днями потрясающего лета, которое подарил сентябрь. Погода не просто перешагнула, она изящно перепрыгнула через 1 сентября, не заметив, что уже должна начаться осень, и погода продолжала существовать в суперлетнем июльском режиме", - отметил он. По словам синоптика, в пятницу температура понизится до плюс 20-22 градусов и будет соответствовать норме второй половины июня, в субботу температура опустится еще на пару градусов. "Значительное понижение, связанное со вторжением действительно холодных воздушных масс, будет… уже в воскресенье. Температура ночная будет (плюс - ред.) 2-7 градусов, дневная - 11-16. То есть к концу недели температура понизится больше, чем на десять градусов по сравнению с первой половиной недели", - сказал метеоролог. Он добавил, что таким образом, осенняя погода в центре европейской России начнется в воскресенье, в день осеннего равноденствия.
https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды
Вильфанд: жителей Европейской России ждут последние дни летней погоды
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жителям европейской России нужно наслаждаться последними днями летней погоды, температура воздуха к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Всем жителям Москвы
, Московской области
, а вообще говоря, и всей европейской России нужно наслаждаться последними днями потрясающего лета, которое подарил сентябрь. Погода не просто перешагнула, она изящно перепрыгнула через 1 сентября, не заметив, что уже должна начаться осень, и погода продолжала существовать в суперлетнем июльском режиме", - отметил он.
По словам синоптика, в пятницу температура понизится до плюс 20-22 градусов и будет соответствовать норме второй половины июня, в субботу температура опустится еще на пару градусов.
"Значительное понижение, связанное со вторжением действительно холодных воздушных масс, будет… уже в воскресенье. Температура ночная будет (плюс - ред.) 2-7 градусов, дневная - 11-16. То есть к концу недели температура понизится больше, чем на десять градусов по сравнению с первой половиной недели", - сказал метеоролог.
Он добавил, что таким образом, осенняя погода в центре европейской России начнется в воскресенье, в день осеннего равноденствия.