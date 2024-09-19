https://ria.ru/20240919/pogoda-1973542867.html

Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды

Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды - РИА Новости, 19.09.2024

Жителей европейской части России предупредили об окончании летней погоды

Жителям европейской России нужно наслаждаться последними днями летней погоды, температура воздуха к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T03:15

2024-09-19T03:15

2024-09-19T03:15

россия

москва

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Жителям европейской России нужно наслаждаться последними днями летней погоды, температура воздуха к воскресенью опустится больше, чем на десять градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Всем жителям Москвы, Московской области, а вообще говоря, и всей европейской России нужно наслаждаться последними днями потрясающего лета, которое подарил сентябрь. Погода не просто перешагнула, она изящно перепрыгнула через 1 сентября, не заметив, что уже должна начаться осень, и погода продолжала существовать в суперлетнем июльском режиме", - отметил он. По словам синоптика, в пятницу температура понизится до плюс 20-22 градусов и будет соответствовать норме второй половины июня, в субботу температура опустится еще на пару градусов. "Значительное понижение, связанное со вторжением действительно холодных воздушных масс, будет… уже в воскресенье. Температура ночная будет (плюс - ред.) 2-7 градусов, дневная - 11-16. То есть к концу недели температура понизится больше, чем на десять градусов по сравнению с первой половиной недели", - сказал метеоролог. Он добавил, что таким образом, осенняя погода в центре европейской России начнется в воскресенье, в день осеннего равноденствия.

https://ria.ru/20240915/pogoda-1972790037.html

https://ria.ru/20240915/kinolog-1972770490.html

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россия, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, общество