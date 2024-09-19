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Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:23 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/podmoskove-1973625613.html
Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье
Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2024
Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье
Более 12 тысяч медработников из Подмосковья стали участниками региональной программы по компенсации аренды съемного жилья, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:23
2024-09-19T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
жилье
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч медработников из Подмосковья стали участниками региональной программы по компенсации аренды съемного жилья, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "Компенсация аренды жилья - одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники, и за время её действия ей воспользовались более 12 тысяч врачей", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что в Московской области медицинским специалистам, не имеющим собственного жилья, доступна компенсация за аренду съёмного. На ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей могут претендовать представители 35 должностей, в том числе фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры. Кроме того, супружеские пары медицинских работников, участвующие в программе, могут получать до 30 тысяч рублей. Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.
https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973440263.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Жилье

Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч медработников из Подмосковья стали участниками региональной программы по компенсации аренды съемного жилья, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
"Компенсация аренды жилья - одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники, и за время её действия ей воспользовались более 12 тысяч врачей", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Московской области медицинским специалистам, не имеющим собственного жилья, доступна компенсация за аренду съёмного. На ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей могут претендовать представители 35 должностей, в том числе фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры. Кроме того, супружеские пары медицинских работников, участвующие в программе, могут получать до 30 тысяч рублей.
Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваЖилье
 
 
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