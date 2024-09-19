https://ria.ru/20240919/podmoskove-1973625613.html

Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье - РИА Новости, 19.09.2024

Более 12 тысяч врачей получили компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

Более 12 тысяч медработников из Подмосковья стали участниками региональной программы по компенсации аренды съемного жилья, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:23

2024-09-19T13:23

2024-09-19T13:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

жилье

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч медработников из Подмосковья стали участниками региональной программы по компенсации аренды съемного жилья, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "Компенсация аренды жилья - одна из самых востребованных мер соцподдержки медработников у нас в регионе. Стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники, и за время её действия ей воспользовались более 12 тысяч врачей", - сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба минздрава региона. В ведомстве напомнили, что в Московской области медицинским специалистам, не имеющим собственного жилья, доступна компенсация за аренду съёмного. На ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей могут претендовать представители 35 должностей, в том числе фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры. Кроме того, супружеские пары медицинских работников, участвующие в программе, могут получать до 30 тысяч рублей. Получить выплату могут медработники, соответствующие ряду условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973440263.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье