Иран и "Хезболла" ответят Израилю на взрывы пейджеров, считают в Турции
МИД Турции: Иран и "Хезболла" ответят Израилю на операцию с пейджерами
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Иран и движение "Хезболлах" ответят Израилю на операцию с пейджерами, проведенную на территории Ливана, считает глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью турецкому госагентству Anadolu.
"Взрывы в Ливане, произошедшие за последние два дня, считаются "операцией возможностей". Но есть разница: это крупномасштабная операция. В первый день я позвонил премьер-министру Ливана и сказал ему, что мы готовы к любой медицинской помощи. Мы видим, что Израиль начал шаг за шагом усиливать атаки на Ливан. Эскалация в регионе вызывает тревогу. Израильские операции становятся все более провокационными, и они достигли ситуации, когда нет никакой вероятности, что Иран и "Хезболла" не ответят", - сказал Фидан.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.