https://ria.ru/20240919/peydzhery-1973613589.html

Иран и "Хезболла" ответят Израилю на взрывы пейджеров, считают в Турции

Иран и "Хезболла" ответят Израилю на взрывы пейджеров, считают в Турции - РИА Новости, 19.09.2024

Иран и "Хезболла" ответят Израилю на взрывы пейджеров, считают в Турции

Иран и движение "Хезболлах" ответят Израилю на операцию с пейджерами, проведенную на территории Ливана, считает глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:52

2024-09-19T12:52

2024-09-19T12:52

в мире

ливан

израиль

иран

хакан фидан

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. Иран и движение "Хезболлах" ответят Израилю на операцию с пейджерами, проведенную на территории Ливана, считает глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью турецкому госагентству Anadolu. "Взрывы в Ливане, произошедшие за последние два дня, считаются "операцией возможностей". Но есть разница: это крупномасштабная операция. В первый день я позвонил премьер-министру Ливана и сказал ему, что мы готовы к любой медицинской помощи. Мы видим, что Израиль начал шаг за шагом усиливать атаки на Ливан. Эскалация в регионе вызывает тревогу. Израильские операции становятся все более провокационными, и они достигли ситуации, когда нет никакой вероятности, что Иран и "Хезболла" не ответят", - сказал Фидан. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/livan-1973578918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, иран, хакан фидан, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане