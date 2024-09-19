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Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20 - РИА Новости, 19.09.2024
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00:09 19.09.2024 (обновлено: 00:58 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/peydzhery-1973533261.html
Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20
Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20 - РИА Новости, 19.09.2024
Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20
Число жертв серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20 человек, еще 450 пострадали, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:09
2024-09-19T00:58
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
израиль
бейрут
биньямин нетаньяху
моссад
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число жертв серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20 человек, еще 450 пострадали, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве страныРанее сообщалось о 14 погибших."По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло двадцати, раненых более 450 человек", — говорится в заявлении. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Причиной возгораний названы взрывы устройств связи.Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.Детонация пейджеров в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/iran-1973489460.html
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ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, моссад
Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире, Израиль, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Моссад
Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20

Число жертв взрывов средств связи в Ливане возросло до 20, 450 человек ранены

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число жертв серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20 человек, еще 450 пострадали, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве страны
Ранее сообщалось о 14 погибших.
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера
Вчера, 18:51
«
"По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло двадцати, раненых более 450 человек", — говорится в заявлении.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Причиной возгораний названы взрывы устройств связи.
Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане
Вчера, 17:22

Детонация пейджеров в Ливане

Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Вчера, 17:59
 
ЛиванХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ миреИзраильБейрутБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
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