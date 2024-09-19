https://ria.ru/20240919/peydzhery-1973533261.html

Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20

Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20 - РИА Новости, 19.09.2024

Число погибших из-за взрывов средств связи в Ливане выросло до 20

Число жертв серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20 человек, еще 450 пострадали, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T00:09

2024-09-19T00:09

2024-09-19T00:58

ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

израиль

бейрут

биньямин нетаньяху

моссад

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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Число жертв серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20 человек, еще 450 пострадали, сообщил Центр экстренных ситуаций при Минздраве страныРанее сообщалось о 14 погибших."По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло двадцати, раненых более 450 человек", — говорится в заявлении. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". В соцсетях также появились видео пожаров в жилых домах и машинах в южном пригороде Бейрута и поселениях на юге страны. Причиной возгораний названы взрывы устройств связи.Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По данным портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Отмечается, что эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.В свою очередь, Министерство связи Ливана заявило, что взорвавшиеся рации Icom V82 были куплены у дилера и не проходили лицензирование в стране.Детонация пейджеров в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/iran-1973489460.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973481308.html

ливан

израиль

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, моссад