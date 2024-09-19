https://ria.ru/20240919/pentagon-1973730226.html

Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине

Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 19.09.2024

Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине

Министерство обороны США в настоящее время работает с конгрессом над тем, чтобы сохранить возможность отправки военной помощи Украине с американских складов... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:41

2024-09-19T22:41

2024-09-19T22:41

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время работает с конгрессом над тем, чтобы сохранить возможность отправки военной помощи Украине с американских складов после завершения текущего финансового года, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы работаем с конгрессом, мы продолжаем взаимодействие", - сообщила она журналистам на вопрос о возможности продолжить выделения оружия Киеву после 30 сентября, когда в США завершится нынешний финансовый год. Сингх добавила, что по мнению Пентагона обе партии в конгрессе поддерживают продолжение военной помощи Украине после завершения финансового года 30 сентября. Администрация президента США Джо Байдена ранее запросила у американского конгресса продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов, однако в случае отказа законодателей Белый дом может объявить о выделении Киеву разового пакета помощи в этом объеме до конца сентября. В сентябре официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США (PDA), и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html

https://ria.ru/20240914/ssha-1972642150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато