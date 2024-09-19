Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине
Пентагон работает с конгрессом над сохранением военной помощи ВСУ после сентября
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время работает с конгрессом над тем, чтобы сохранить возможность отправки военной помощи Украине с американских складов после завершения текущего финансового года, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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Сингх добавила, что по мнению Пентагона обе партии в конгрессе поддерживают продолжение военной помощи Украине после завершения финансового года 30 сентября.
Администрация президента США Джо Байдена ранее запросила у американского конгресса продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов, однако в случае отказа законодателей Белый дом может объявить о выделении Киеву разового пакета помощи в этом объеме до конца сентября.
В сентябре официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США (PDA), и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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