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Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pentagon-1973730226.html
Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине
Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 19.09.2024
Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине
Министерство обороны США в настоящее время работает с конгрессом над тем, чтобы сохранить возможность отправки военной помощи Украине с американских складов... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:41
2024-09-19T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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джо байден
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время работает с конгрессом над тем, чтобы сохранить возможность отправки военной помощи Украине с американских складов после завершения текущего финансового года, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы работаем с конгрессом, мы продолжаем взаимодействие", - сообщила она журналистам на вопрос о возможности продолжить выделения оружия Киеву после 30 сентября, когда в США завершится нынешний финансовый год. Сингх добавила, что по мнению Пентагона обе партии в конгрессе поддерживают продолжение военной помощи Украине после завершения финансового года 30 сентября. Администрация президента США Джо Байдена ранее запросила у американского конгресса продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов, однако в случае отказа законодателей Белый дом может объявить о выделении Киеву разового пакета помощи в этом объеме до конца сентября. В сентябре официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США (PDA), и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972456288.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине

Пентагон работает с конгрессом над сохранением военной помощи ВСУ после сентября

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Министерство обороны США в настоящее время работает с конгрессом над тем, чтобы сохранить возможность отправки военной помощи Украине с американских складов после завершения текущего финансового года, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы работаем с конгрессом, мы продолжаем взаимодействие", - сообщила она журналистам на вопрос о возможности продолжить выделения оружия Киеву после 30 сентября, когда в США завершится нынешний финансовый год.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Сингх добавила, что по мнению Пентагона обе партии в конгрессе поддерживают продолжение военной помощи Украине после завершения финансового года 30 сентября.
Администрация президента США Джо Байдена ранее запросила у американского конгресса продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов, однако в случае отказа законодателей Белый дом может объявить о выделении Киеву разового пакета помощи в этом объеме до конца сентября.
В сентябре официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США (PDA), и почти весь объем этих средств сгорит, если Конгресс США не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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14 сентября, 03:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденПатрик РайдерСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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