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США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон - РИА Новости, 19.09.2024
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21:16 19.09.2024 (обновлено: 21:31 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/pentagon-1973724761.html
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон - РИА Новости, 19.09.2024
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон
США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:16
2024-09-19T21:31
в мире
сша
израиль
министерство обороны сша
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе", - сказала Сингх.Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит укреплять обороноспособность Израиля, но не намерен участвовать в проводимых им наступательных действиях или отправлять на Ближний Восток американские войска.
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израиль
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в мире, сша, израиль, министерство обороны сша, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Министерство обороны США, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон

Пентагон: США не поддерживают наступательные операции Израиля в Ливане и Газе

© AP PhotoРация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе", - сказала Сингх.
Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит укреплять обороноспособность Израиля, но не намерен участвовать в проводимых им наступательных действиях или отправлять на Ближний Восток американские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреСШАИзраильМинистерство обороны СШАЛиванДетонация сотен пейджеров в ЛиванеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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