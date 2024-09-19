https://ria.ru/20240919/pentagon-1973724761.html

США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон

США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон - РИА Новости, 19.09.2024

США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон

США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:16

2024-09-19T21:16

2024-09-19T21:31

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ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе", - сказала Сингх.Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит укреплять обороноспособность Израиля, но не намерен участвовать в проводимых им наступательных действиях или отправлять на Ближний Восток американские войска.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, министерство обороны сша, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году