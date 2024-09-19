https://ria.ru/20240919/pentagon-1973724761.html
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон - РИА Новости, 19.09.2024
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон
США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:16
2024-09-19T21:16
2024-09-19T21:31
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детонация сотен пейджеров в ливане
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. США не поддерживают наступательные операции израильских ВС, будь то в Ливане или Израиле, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы не поддерживаем наступательные операции, вне зависимости от того, идет ли речь о северных районах или Газе", - сказала Сингх.Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит укреплять обороноспособность Израиля, но не намерен участвовать в проводимых им наступательных действиях или отправлять на Ближний Восток американские войска.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, министерство обороны сша, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Министерство обороны США, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе, заявил Пентагон
Пентагон: США не поддерживают наступательные операции Израиля в Ливане и Газе